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Harcamalarına Göre Aslında Sen Aylık Ne Kadar Kazanmalısın?

etiket Harcamalarına Göre Aslında Sen Aylık Ne Kadar Kazanmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 17:01

Aylık kazancın ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Bize harcamaların hakkında ipucu ver, ne kadar kazanman gerektiğini söyleyelim. 👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, alışverişe çıktığında ilk nereye gidersin?

2. Ay sonunda kredi kartı ekstresi geldiğinde ne yaparsın?

3. Hangi tür indirimler ilgini çeker?

4. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında hesabı nasıl paylaşırsın?

5. Yeni bir teknoloji ürünü çıktığında ne yaparsın?

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6. Peki, nasıl para biriktirirsin?

7. Hafta sonlarını nasıl geçiriyorsun?

8. Söyle bakalım, yeme-içme alışkanlıkların nasıl?

9. Son olarak, en çok neye para harcarsın?

40.000 TL ve üzeri!

Harcamalarına bakılırsa, oldukça tutumlu birisin. Gereksiz harcamalardan kaçınıyor, temel ihtiyaçlarını karşılamakla yetiniyorsun. Bu da, aylık 30.000 TL civarında bir gelirin sana rahatça yetebileceği anlamına geliyor. Geleceğe yönelik birikim yapma konusunda da oldukça başarılı olabilirsin.

50.000 TL ve üzeri!

Belli ki senin harcamaların dengeli ve planlı. Hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kendine keyifli anlar yaratıyorsun. Bu yaşam tarzı için aylık 140.000 TL civarı bir gelir yeterli gibi görünüyor. Kendini fazla sıkmadan rahatça yaşayabiliyor, birikim yapabiliyor ve sevdiklerinle güzel vakit geçirebiliyorsun.

70.000 TL ve üzeri!

Senin harcamaların biraz daha lüks ve keyif odaklı. Kaliteli yaşamayı seviyor, teknolojiden yemeğe, tatilden eğlenceye kadar birçok alanda kendini eğlendiriyorsun. Bu da aylık 70.000 TL civarı bir gelire ihtiyaç duyduğun anlamına geliyor. Rahat bir yaşam sürmek ve hobilerine vakit ayırmak için bu gelir seviyesinde olman gerekiyor.

100.000 TL ve üzeri!

Senin için konfor ve lüks ön planda! Teknolojinin en yenisini takip ediyor, seyahat etmeyi, dışarıda yemek yemeyi ve marka giyinmeyi seviyorsun. Harcamaların yüksek, bu da aylık 100.000 TL ve üstü bir gelirle ancak karşılanabilir gibi görünüyor. Bu geliri elde ettiğinde hem yaşam standartlarını yüksek tutar hem de her istediğini yapabilirsin.

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