Harcamalarına Göre Aslında Sen Aylık Ne Kadar Kazanmalısın?

Senin için konfor ve lüks ön planda! Teknolojinin en yenisini takip ediyor, seyahat etmeyi, dışarıda yemek yemeyi ve marka giyinmeyi seviyorsun. Harcamaların yüksek, bu da aylık 100.000 TL ve üstü bir gelirle ancak karşılanabilir gibi görünüyor. Bu geliri elde ettiğinde hem yaşam standartlarını yüksek tutar hem de her istediğini yapabilirsin.