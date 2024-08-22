Harcamalarına Göre Aslında Sen Aylık Ne Kadar Kazanmalısın?
Harcamalarına Göre Aslında Sen Aylık Ne Kadar Kazanmalısın?
Aylık kazancın ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Bize harcamaların hakkında ipucu ver, ne kadar kazanman gerektiğini söyleyelim. 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, alışverişe çıktığında ilk nereye gidersin?
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2. Ay sonunda kredi kartı ekstresi geldiğinde ne yaparsın?
3. Hangi tür indirimler ilgini çeker?
4. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında hesabı nasıl paylaşırsın?
5. Yeni bir teknoloji ürünü çıktığında ne yaparsın?
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