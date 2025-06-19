Harcama Alışkanlıklarınıza Gizlice Yön Veren 12 Psikolojik Etki

Markaların sunduğu kampanya ve indirimlerin çoğu aslında hayalden ibarettir, çünkü herhangi bir gerçeklik taşımaz. Çoğu kampanya ve indirim de aslında o kadar avantajlı değildir. Fakat bu tür kampanyalar sunulduğunda veya elimizde bazı indirim kuponları olduğunda bazı şeyleri bedavaya getirdiğimizi düşünürüz. Bu da bizi daha fazla harcamaya teşvik ederek cebimizden eksiltir.