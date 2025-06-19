Harcama Alışkanlıklarınıza Gizlice Yön Veren 12 Psikolojik Etki
Ara sıra kendinizi neden olduğunu bilmeden gereksiz yere para harcamış halde mi buluyorsunuz? Aslında bazen bu tür harcamaların arkasında izlediğiniz bir reklam, arkadaşınızdan duyduğunuz bir cümle ya da mağazada çalan müzik olabilir. Hepsi zihnimizde yer edinerek bize rol oynayan bu faktörler, bizi bilinçsizce fazla para harcamaya sürükleyebilir. Bu nedenle bu faktörlerin farkında olmak çok önemli.
İşte harcama davranışlarımızı etkileyen başlıca psikolojik faktörler!
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1. İndirim Etkisi
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2. FOMO Etkisi
3. Sürü Psikolojisi
4. Bedava Düşüncesi
5. "Bunu Hak Ettim" Düşüncesi
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6. Alışveriş Terapisi
7. Düşük Fiyat Etkisi
8. Kıtlık Hissi
9. Para Harcamama Düşüncesi
10. Küçük Harcamaların Önemsizliği
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11. Sınır Koyma İlüzyonu
12. Ambalaj Etkisi
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