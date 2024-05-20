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Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Notunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Notunu Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 17:01

Harcama alışkanlıklarına göre kredi notunu tahmin edelim! Şimdi, senin alışkanlıklarını inceleyerek kredi notunu belirlemeye hazırız. 

Peki sen hazır mısın? O zaman seni hemen teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Meyve sebze alışverişlerin için nereye gidiyorsun?

2. İndirim takip etmeyi sever misin?

3. Yaptığın son alışverişinde ne satın aldın?

4. Alışveriş yapmayı ne kadar seviyorsun? Puanlar mısın?

5. İyi hissetmek için alışverişe çıktığın oluyor mu?

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6. Kaç tane kredi kartına sahipsin?

7. Daha önce hiç kredi kullandın mı?

8. Son olarak, kredi kartı borç ödemelerini düzenli olarak ödüyor musun?

650!

650!

Harcama alışkanlıklarına baktığımızda, kredi notunun 650 olduğunu düşünüyoruz. Ödemelerini zamanında yapmadığın için maalesef kredi notun oldukça düşmüş durumda. Bu düşük puan, bir sonraki çekmek istediğin kredilerde sana sorun çıkarabilir. Bu yüzden notunu biraz yükseltmen gerekebilir. Daha düzenli ödemeler yaparak ve harcamalarını daha dikkatli planlayarak kredi notunu iyileştirmek için adımlar atabilirsin.

900!

900!

Harcama alışkanlıklarına baktığımızda kredi notunun 900 olduğunu düşünüyoruz. Bu, ne çok düşük ne de çok yüksek bir not, ancak orta riskli bir kredi notu olarak kabul edilebilir. Şu anda sorun çıkarmasa da, harcamalarına ve ödemelerine biraz daha dikkat etmeli ve kredi notunu yükseltmek için çaba göstermelisin.

1900!

1900!

Harcama alışkanlıklarına göre 1900 kredi notuna sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu oldukça yüksek bir not ve senin mükemmel bir müşteri olduğunu gösteriyor. Borçlarını her zaman düzenli ve zamanında ödediğin için finansal geçmişin sağlam. Bu, gelecekteki finansal hedeflerine ulaşmak için güçlü bir temel oluşturuyor.

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