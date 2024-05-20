Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Notunu Tahmin Ediyoruz!
Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Notunu Tahmin Ediyoruz!
Harcama alışkanlıklarına göre kredi notunu tahmin edelim! Şimdi, senin alışkanlıklarını inceleyerek kredi notunu belirlemeye hazırız.
Peki sen hazır mısın? O zaman seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Meyve sebze alışverişlerin için nereye gidiyorsun?
2. İndirim takip etmeyi sever misin?
3. Yaptığın son alışverişinde ne satın aldın?
4. Alışveriş yapmayı ne kadar seviyorsun? Puanlar mısın?
5. İyi hissetmek için alışverişe çıktığın oluyor mu?
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