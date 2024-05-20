Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Notunu Tahmin Ediyoruz!

Harcama alışkanlıklarına baktığımızda kredi notunun 900 olduğunu düşünüyoruz. Bu, ne çok düşük ne de çok yüksek bir not, ancak orta riskli bir kredi notu olarak kabul edilebilir. Şu anda sorun çıkarmasa da, harcamalarına ve ödemelerine biraz daha dikkat etmeli ve kredi notunu yükseltmek için çaba göstermelisin.