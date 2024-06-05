Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!
Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!
Tutumlu biri misin yoksa savurgan mı? En çok neye para harcıyorsun?
Bu testte senin kredi kartı limitini tahmin ediyoruz! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, hafta sonları genelde ne yaparsın?
2. Sen en çok neye para harcıyorsun?
3. Bir mağazada büyük bir indirim olduğunu duysan ne yaparsın?
4. Peki alışveriş yaparken ödemeyi genelde nasıl yaparsın?
5. Kredi kartını bir ay içinde kaç defa kullanırsın?
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