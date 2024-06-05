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Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!

etiket Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 17:01

Tutumlu biri misin yoksa savurgan mı? En çok neye para harcıyorsun?

Bu testte senin kredi kartı limitini tahmin ediyoruz! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, hafta sonları genelde ne yaparsın?

2. Sen en çok neye para harcıyorsun?

3. Bir mağazada büyük bir indirim olduğunu duysan ne yaparsın?

4. Peki alışveriş yaparken ödemeyi genelde nasıl yaparsın?

5. Kredi kartını bir ay içinde kaç defa kullanırsın?

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6. Peki tatil planı yaparken en çok neye dikkat edersin?

7. Telefon fiyatları malum... Peki sen yeni bir telefon alacak olsan bütçeni neye göre ayarlardın?

8. Son olarak, gıda alışverişlerini nasıl yapıyorsun?

Senin kredi kartın limitsiz galiba!

Görünüşe göre sen bir hayli harcama yapan birisin. Özellikle teknolojik ürünler söz konusu olduğunda yapacağın harcamayı hiç düşünmüyorsun bile! Şöyle kabaca bir hesap yapsak sana ancak limitsiz bir kredi kartı yeterli olurdu!

100.000 - 250.000 TL arası!

Senin gibi bir alışveriş çılgınının kredi kartı için bu limit yeterli olur mu bilmiyoruz ama alışverişi ne kadar sevdiğini görebiliyoruz. Ama çoğu zaman, özellikle kıyafet ve kozmetik alışverişlerinde indirimleri takip ettiğin için bu limit sana şimdilik yeter gibi duruyor.

50.000 - 100.000 TL!

Biz senin gibi tutumlusunu görmedik! Sen market alışverişlerinde bile indirimleri takip ediyor, her şeyi uygun fiyatlı almaya çalışıyorsun. Gereksiz harcamalardan uzak duruyor, bir şeye gerçekten ihtiyacın yoksa asla satın almıyorsun. O yüzden bu limit sana yeter de artar bile!

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