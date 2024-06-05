Harcama Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitini Tahmin Ediyoruz!

Senin gibi bir alışveriş çılgınının kredi kartı için bu limit yeterli olur mu bilmiyoruz ama alışverişi ne kadar sevdiğini görebiliyoruz. Ama çoğu zaman, özellikle kıyafet ve kozmetik alışverişlerinde indirimleri takip ettiğin için bu limit sana şimdilik yeter gibi duruyor.