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Hapishane Kaçkınları Yüzünden Okyanusa Çakılan Uçak: Etiyopya Hava Yolları 961 Faciası

Hapishane Kaçkınları Yüzünden Okyanusa Çakılan Uçak: Etiyopya Hava Yolları 961 Faciası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 14:21

Etiyopya’dan kalkan yolcu uçağı, üç firari tarafından kaçırıldı ve Avustralya’ya gitmesi emredildi. Ancak uçakta o kadar yakıt yoktu! Pilotun çaresizce yaptığı manevralar, kaçakların akılalmaz ısrarı ve uçağın Hint Okyanusu'na çakıldığı an... İşte Ethiopian Airlines 961’in tarihe geçen trajedisi.

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23 Kasım 1996’da Addis Ababa’dan kalkan Etiyopya Havayolları 961, normalde Nairobi’ye varacak rutin bir uçuş yapıyordu.

23 Kasım 1996’da Addis Ababa’dan kalkan Etiyopya Havayolları 961, normalde Nairobi’ye varacak rutin bir uçuş yapıyordu.

Ancak havalandıktan 20 dakika sonra üç Etiyopyalı firari, kokpite saldırarak uçağı kaçırdı.

Hapishaneden kaçan bu kişiler, pilotlardan uçağı Avustralya’ya uçurmalarını emretti. Ancak büyük bir hata yapmışlardı. Uçak o kadar yakıt taşımıyordu!

Hapishaneden kaçan bu kişiler, pilotlardan uçağı Avustralya’ya uçurmalarını emretti. Ancak büyük bir hata yapmışlardı. Uçak o kadar yakıt taşımıyordu!

Pilot Leul Abate, onları bu gerçeğe ikna etmeye çalıştı.

Pilot Leul Abate, onları bu gerçeğe ikna etmeye çalıştı.

Ancak kaçaklardan biri uçuş dergisinde yazan 'Boeing 767, 11 saat boyunca havada kalabilir' ifadesini göstererek, 'Bizi kandıramazsın!' diye bağırdı.

Bu sırada pilot, uçağı suya indirmeye çalışıyordu. Ancak kaçakların kokpitte çıkardığı kargaşa yüzünden, uçak yan açıda okyanusa çakıldı!

Bu sırada pilot, uçağı suya indirmeye çalışıyordu. Ancak kaçakların kokpitte çıkardığı kargaşa yüzünden, uçak yan açıda okyanusa çakıldı!

175 kişiden 125’i hayatını kaybetti, kaçaklar da dahil…

Hayatta kalanlar ise büyük bir hata yaptı. Uçak suya iner inmez can yeleklerini uçak içinde şişirerek, içeride sıkışıp boğuldular.

Hayatta kalanlar ise büyük bir hata yaptı. Uçak suya iner inmez can yeleklerini uçak içinde şişirerek, içeride sıkışıp boğuldular.
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Etiyopya Havayolları 961 faciası, tarihin en korkunç uçak kaçırma olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Etiyopya Havayolları 961 faciası, tarihin en korkunç uçak kaçırma olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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