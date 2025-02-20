Hapishane Kaçkınları Yüzünden Okyanusa Çakılan Uçak: Etiyopya Hava Yolları 961 Faciası
Hapishane Kaçkınları Yüzünden Okyanusa Çakılan Uçak: Etiyopya Hava Yolları 961 Faciası
Etiyopya’dan kalkan yolcu uçağı, üç firari tarafından kaçırıldı ve Avustralya’ya gitmesi emredildi. Ancak uçakta o kadar yakıt yoktu! Pilotun çaresizce yaptığı manevralar, kaçakların akılalmaz ısrarı ve uçağın Hint Okyanusu'na çakıldığı an... İşte Ethiopian Airlines 961’in tarihe geçen trajedisi.
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23 Kasım 1996’da Addis Ababa’dan kalkan Etiyopya Havayolları 961, normalde Nairobi’ye varacak rutin bir uçuş yapıyordu.
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Hapishaneden kaçan bu kişiler, pilotlardan uçağı Avustralya’ya uçurmalarını emretti. Ancak büyük bir hata yapmışlardı. Uçak o kadar yakıt taşımıyordu!
Pilot Leul Abate, onları bu gerçeğe ikna etmeye çalıştı.
Bu sırada pilot, uçağı suya indirmeye çalışıyordu. Ancak kaçakların kokpitte çıkardığı kargaşa yüzünden, uçak yan açıda okyanusa çakıldı!
Hayatta kalanlar ise büyük bir hata yaptı. Uçak suya iner inmez can yeleklerini uçak içinde şişirerek, içeride sıkışıp boğuldular.
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Etiyopya Havayolları 961 faciası, tarihin en korkunç uçak kaçırma olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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