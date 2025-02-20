Hapishane Kaçkınları Yüzünden Okyanusa Çakılan Uçak: Etiyopya Hava Yolları 961 Faciası

Etiyopya’dan kalkan yolcu uçağı, üç firari tarafından kaçırıldı ve Avustralya’ya gitmesi emredildi. Ancak uçakta o kadar yakıt yoktu! Pilotun çaresizce yaptığı manevralar, kaçakların akılalmaz ısrarı ve uçağın Hint Okyanusu'na çakıldığı an... İşte Ethiopian Airlines 961’in tarihe geçen trajedisi.