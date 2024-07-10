Hangisini Tercih Edelim? Agave mi, Bal mı?

Agave bitkisinden elde edilir, endemiktir. Meksika menşe merkezi olarak kabul edilir. Meksika yönetmeliğine göre, agave şurupları yalnızca Agave bitkilerinden elde edilen şekerlerle üretilmektedir. Sulu ekstraktlardaki küçük parçacıklar, santrifüjleme veya filtreleme yoluyla uzaklaştırılabilir. Agavlar (saponinler, inülin, fruktanlar, steroidal glikozitler, diyet lifi, amino asitler, fenolik bileşikler ve nitrojen (N), fosfor (P), potasyum (K) ve kalsiyum (Ca), demir (Fe), magnezyum (Mg)) gibi harika nutrasötik bileşenler içerir. Düşük glisemik indeksi nedeniyle tercih edilir. Az miktarda doğal bileşiğe sahip olmasına rağmen olası besleyici, prebiyotik ve biyoaktif özelliklere sahip olan agave şurubu, potansiyel olarak ciddi olumsuz etkileri olan yüksek konsantrasyonda (%70-90) fruktoz içerir. Toplam şekerin yaklaşık %88'ini fruktoz temsil etse de glikoz, sakkaroz, mannitol de içerebilir. Yüksek fruktoz içeriği ile yüksek fruktozlu mısır şurubuna benzetilir ancak yüksek fruktozlu mısır şurubundan daha çeşitli mikro besinler içerir. Agav fruktanları vücudumuzda Lactobacillus ve Bifidobacterium bağırsak bakterileri tarafından tüketilir, onların büyümesini teşvik eder ve konağın çeşitli biyolojik aktivitelerini iyileştirir. Bu fruktanlarının düzenli tüketimi obezitenin ve kilo problemlerinin kontrolünü destekler, mineral emilimine yardımcı olur, beyni korur, oksidatif stresi azaltır, gastrointestinal hastalıkları önler ve metabolik süreçleri modüle eder. Öte yandan fruktanlar şişkinlik, dışkı artışı gibi yan etkilere neden olabilir. Böbreklerde, tendonlarda, kalp dokusunda ve gastrointestinal sistemde birikip karaciğer hasarına ve iltihaplanmaya neden olabilir, bağırsak mikrobiyotasının bileşimini değiştirebilirler.

Sonuç olarak agave tüketilmeden önce birden fazla işlem gerektirdiği için besin değeri bala göre daha azdır. Agave düşük glisemik indeksli olmasına rağmen içeriğindeki yüksek fruktoz, potansiyel faydaları ortadan kaldırmış olur. Bu yüzden tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Balın daha az işlenmiş olması, fruktoz içeriğinin daha az olması ve sağlıksal faydaları ile bal tüketimi agaveden bir adım öndedir.

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