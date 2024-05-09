Hangilerine Üyeyiz? Türkiye’nin Üye Olduğu 12 Uluslararası Kuruluş

1923 yılında kurulan Interpol, uluslararası suçlarla mücadelede iş birliğini ve koordinasyonu sağlamayı amaçlayan bir örgüttür. 195 üyeye sahip olan Interpol, uluslararası suçluların takibini ve yakalanmasını kolaylaştırmak için bilgi paylaşımı, operasyonel destek ve eğitim gibi hizmetler sunmaktadır. Türkiye, 1930 yılından beri Interpol üyesidir ve aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.