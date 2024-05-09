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Hangilerine Üyeyiz? Türkiye’nin Üye Olduğu 12 Uluslararası Kuruluş

etiket Hangilerine Üyeyiz? Türkiye’nin Üye Olduğu 12 Uluslararası Kuruluş

ceren
ceren - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 14:01

Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yerini merak ediyor musunuz?

Hangi kuruluşlarda aktif rol aldığımızı, küresel meselelerde nasıl söz sahibi olduğumuzu ve uluslararası iş birliğine nasıl katkıda bulunduğumuzu?

Haydi bu kuruluşlardan bazılarına bir göz atalım!

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1. Birleşmiş Milletler (BM)

1. Birleşmiş Milletler (BM)

1945 yılında kurulan BM, uluslararası barışı ve güvenliği korumayı, insan haklarını savunmayı ve kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan bir örgüttür. Türkiye, BM'nin kurucu üyelerinden biridir ve aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

2. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

2. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

1949 yılında kurulan NATO, kolektif savunma ilkesine dayanan bir askeri ittifaktır. Türkiye, NATO'nun kurucu üyelerinden biridir ve önemli bir müttefik olarak kabul edilir.

3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

1961 yılında kurulan OECD, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin kalkınmasını ve uluslararası ekonomik iş birliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir örgüttür. Türkiye, 1961 yılında OECD'ye üye olmuştur.

4. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

4. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

1995 yılında kurulan WTO, uluslararası ticaretin kurallarını belirlemeyi ve küresel ticaretin serbestleşmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir örgüttür. Türkiye, 1995 yılında WTO'a üye olmuştur.

5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

1969 yılında kurulan İİT, Müslüman ülkeler arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlayan bir örgüttür. Türkiye, İİT'nın kurucu üyelerinden biridir.

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6. Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC)

6. Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC)

Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da düzenlenen zirvede imzalanan anlaşma ile kurulan ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik iş birliğini amaçlayan uluslararası kuruluştur. Türkiye, BSEC'ın kurucu üyelerinden biridir.

7. Avrupa Konseyi (COE)

7. Avrupa Konseyi (COE)

Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949'da kurulmuş hükûmetlerarası bir kuruluştur. Türkiye, 1950 yılında Avrupa Konseyi'ne üye olmuştur.

8. Interpol

8. Interpol

1923 yılında kurulan Interpol, uluslararası suçlarla mücadelede iş birliğini ve koordinasyonu sağlamayı amaçlayan bir örgüttür. 195 üyeye sahip olan Interpol, uluslararası suçluların takibini ve yakalanmasını kolaylaştırmak için bilgi paylaşımı, operasyonel destek ve eğitim gibi hizmetler sunmaktadır. Türkiye, 1930 yılından beri Interpol üyesidir ve aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

9. G20

9. G20

1999 yılında kurulan G20, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren bir forumdur. Toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılır. Türkiye, G20'nin kurucu üyelerinden biridir.

10. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)

10. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)

946 yılında kurulan UNWTO, uluslararası turizmi teşvik etmeyi ve düzenlemeyi amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye, 1949 yılında UNWTO'ya üye olmuştur.

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11. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

11. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

1948 yılında kurulan IMO, denizcilik güvenliğini ve deniz kirliliğini önlemeyi amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye, 1953 yılında IMO'ya üye olmuştur.

12. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT, OSCE)

12. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT, OSCE)

1975 yılında kurulan AGİT, Avrupa'da barışı, demokrasiyi ve insan haklarını teşvik etmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye, AGİT'nin kurucu üyelerinden biridir.

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