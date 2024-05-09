Hangilerine Üyeyiz? Türkiye’nin Üye Olduğu 12 Uluslararası Kuruluş
Hangilerine Üyeyiz? Türkiye’nin Üye Olduğu 12 Uluslararası Kuruluş
Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yerini merak ediyor musunuz?
Hangi kuruluşlarda aktif rol aldığımızı, küresel meselelerde nasıl söz sahibi olduğumuzu ve uluslararası iş birliğine nasıl katkıda bulunduğumuzu?
Haydi bu kuruluşlardan bazılarına bir göz atalım!
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1. Birleşmiş Milletler (BM)
2. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
4. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
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6. Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC)
7. Avrupa Konseyi (COE)
8. Interpol
9. G20
10. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
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