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Hangi Yaz Tatlısı Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Yaz Tatlısı Senin Ruh Eşin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 20:31

Yaz demek serinlik, tatil, güneş ve elbette tatlı kaçamakları demek! Peki, seni en iyi yansıtan, tam da karakterine uyan bir yaz tatlısı olduğunu söylesek? Hazırsan, senin yaz ruhunu temsil eden tatlıyı birlikte bulalım. Cevapların seni serin serin bir lezzet yolculuğuna çıkaracak!

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1. Yaz tatilinde ilk günün sabahı ne yaparsın?

2. Tatlı bir ilişki hayal et, nasıl olurdu?

3. Peki, tatilde telefonunla ilişkin nasıl olur?

4. Şimdi bir de favori yaz aksesuarını seç!

5. Bir yaz dizisi karakteri olsan, nasıl biri olurdun?

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6. Yaz akşamlarını en çok nerede geçirmeyi seversin?

7. Ya en sevdiğin yaz mevsimi desek?

8. Son olarak tatlı seçerken önceliğin ne olur?

İncir Uyutması!

İncir Uyutması!

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

  • 4 kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. İncirleri, karpuzu ve sütü miksere alıp bir güzel karıştırın.

2. Hazırladığınız bu karışımı kaselere pay edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın. Cihazın malzemeleri doğru kıvamda pişirmesini sağlayan teknolojisi bütün lezzetleri en iyi haliyle fark etmenizi sağlayacak.

Pişirme sonrası tatlınızı buzdolabına kaldırın ve istediğiniz soğukluğa gelince afiyetle tüketin.  😉

Raventli Tart!

Raventli Tart!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 180 gram un

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 20 gram vanilin

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 300 gram ravent

  • 100 gram çilek reçeli

Yapılışı:

1. Un, tereyağı, vanilinin yarısı ve tuzu mutfak robotu yardımıyla kum kıvamına gelene kadar çekin. Ardından karışımı büyükçe bir kaseye alıp üzerine soğuk su ekleyin ve sıkı bir hamur olana kadar güzelce yoğurun. Bu şekilde hazırladığınız hamuru dinlenmesi için üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın ve 30 dakika kadar bekletin.

2. Raventi küçük küçük doğrayın ve kalan vanilinle harmanlayın. Soğuyan hamuru buzdolabından çıkarıp tezgaha alın ve merdane yardımıyla açın. Hamuru pişirme tepsisine yayın ve kenarlarından 4 cm'lik boşluklar bırakıp, üzerine çilek reçelini pay edin. Onun üzerine de ravent parçalarını düzgün şekilde ekleyin. En başta bıraktığınız hamur boşluklarını en üste kapatın.

3. Bu şekilde cihazın geniş haznesine alın ve gerekli ayarlamaları yapın. Aynı anda önceki tarif için ayar yapmayı da unutmayın. 

4. Süre sonunda hazırlanan tartınızı dışarı alıp tezgahta 10 dakika bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilir veya ertesi günü bekleyebilirsiniz. 

Cihazın 2 haznede pişirme özelliği sayesinde haznelerin her birini birbiriyle senkronize edebilir ve tek seferde iki farklı tarif hazırlayabilirsiniz. 😘

Şeftali Crumble!

Şeftali Crumble!

Hazırlanma süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 100 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 6 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Şeftalilerin kabuklarını soyun, ardından dilim dilim doğrayın ve pişirme kabına alın.

2. Kabın içine nişasta, bal, tarçın ve limon suyunu da ilave edip güzelce karıştırın.

3. Ardından tereyağını küp küp doğrayın ve soğuması için buzdolabında bekletin.

4. Soğuyan tereyağlarını çıkarın ve unla birlikte karıştırarak ufalayın. (Bu esnada yağın soğuk olması önemli çünkü istediğimiz crumble kıtırlığı böyle oluşacak.)

5. Pişirme kabında olan karışımın üzerine hazırladığınız kırıntılardan dökün.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetlerinden birini açın ve içine kekinizi yerleştirin. Ön ayarlı dijital ekran üzerinden seçiminizi yaptıktan sonra NutriU bağlantısı ile bu ayarı uzaktan yöneteceğinizi unutmayın! 

Pişen tatlınızı soğumaya bıraktıktan sonra üzerine bir top dondurma koyun ve afiyetle tüketin.

Damla Sakızlı Kayısılı Muhallebi!

Damla Sakızlı Kayısılı Muhallebi!

Malzemeler:

  • 25 gr pirinç unu

  • 15 gr Hindistan cevizi şekeri

  • 300 ml vanilyalı soya sütü

  • 1 gr dövülmüş damla sakızı

  • 50 gr kayısı

Yapılışı

1. Pirinç unu ve Hindistan cevizi şekerini, dövülmüş damla sakızı ile bir kapta karıştırın.

2. Vanilyalı soya sütünü ve hazırladığınız karışımı bir tencerede sürekli karıştırarak ısıtın. 

3. Koyulaştığı zaman servis kasenize alın ve buzdolabında bekletin. 

4. Üzerine kayısıları püre haline getirip servis edebilirsiniz.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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