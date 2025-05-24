Hangi Yaz Tatlısı Senin Ruh Eşin?

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

180 gram un

90 gram soğuk tereyağı

20 gram vanilin

2 yemek kaşığı soğuk su

300 gram ravent

100 gram çilek reçeli

Yapılışı:

1. Un, tereyağı, vanilinin yarısı ve tuzu mutfak robotu yardımıyla kum kıvamına gelene kadar çekin. Ardından karışımı büyükçe bir kaseye alıp üzerine soğuk su ekleyin ve sıkı bir hamur olana kadar güzelce yoğurun. Bu şekilde hazırladığınız hamuru dinlenmesi için üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın ve 30 dakika kadar bekletin.

2. Raventi küçük küçük doğrayın ve kalan vanilinle harmanlayın. Soğuyan hamuru buzdolabından çıkarıp tezgaha alın ve merdane yardımıyla açın. Hamuru pişirme tepsisine yayın ve kenarlarından 4 cm'lik boşluklar bırakıp, üzerine çilek reçelini pay edin. Onun üzerine de ravent parçalarını düzgün şekilde ekleyin. En başta bıraktığınız hamur boşluklarını en üste kapatın.

3. Bu şekilde cihazın geniş haznesine alın ve gerekli ayarlamaları yapın. Aynı anda önceki tarif için ayar yapmayı da unutmayın.

4. Süre sonunda hazırlanan tartınızı dışarı alıp tezgahta 10 dakika bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilir veya ertesi günü bekleyebilirsiniz.

Cihazın 2 haznede pişirme özelliği sayesinde haznelerin her birini birbiriyle senkronize edebilir ve tek seferde iki farklı tarif hazırlayabilirsiniz. 😘