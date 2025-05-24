Hangi Yaz Tatlısı Senin Ruh Eşin?
Yaz demek serinlik, tatil, güneş ve elbette tatlı kaçamakları demek! Peki, seni en iyi yansıtan, tam da karakterine uyan bir yaz tatlısı olduğunu söylesek? Hazırsan, senin yaz ruhunu temsil eden tatlıyı birlikte bulalım. Cevapların seni serin serin bir lezzet yolculuğuna çıkaracak!
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1. Yaz tatilinde ilk günün sabahı ne yaparsın?
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2. Tatlı bir ilişki hayal et, nasıl olurdu?
3. Peki, tatilde telefonunla ilişkin nasıl olur?
4. Şimdi bir de favori yaz aksesuarını seç!
5. Bir yaz dizisi karakteri olsan, nasıl biri olurdun?
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6. Yaz akşamlarını en çok nerede geçirmeyi seversin?
7. Ya en sevdiğin yaz mevsimi desek?
8. Son olarak tatlı seçerken önceliğin ne olur?
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