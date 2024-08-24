Hangi Ünlü Şefin Hayatını Yaşamak İsterdin Tahmin Ediyoruz!
Hangi Ünlü Şefin Hayatını Yaşamak İsterdin Tahmin Ediyoruz!
Kendi kulvarında epey başarılı olan şeflerin hayatları, çoğu zaman mesleklerinin gölgesinde kalabiliyor. Hayatlarını merak ettik ve sana böyle bir test hazırlamak istedik! Hangi şefin hayatını yaşamak istediğini tahmin edeceğiz. Tahminimiz hakkındaki düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma!
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1. Şef bıçağımızı keskinleştirdiysek başlayalım! Bir akşam arkadaşlarınla büyük bir yemek partisi düzenliyorsun. Menüde bunlardan hangisi, listenin en başında olur?
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2. Bir şefin en çok zaman geçirdiği yer, şüphesiz ki mutfağıdır. Peki sen bir günde mutfağında ne kadar zaman geçiriyorsun?
3. Devam edelim! Mutfağında büyük bir yenilik yapmak istiyor olduğunu varsayalım. Bu nasıl bir değişiklik olur?
4. Bir restoran açacak olsan, nasıl bir mekan olmasını isterdin?
5. Dürüst ol: Yemek yaparken nasıl bir ortamın olmalı?
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