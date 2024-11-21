Hangi Ülkenin Kahvaltı Kültürü Sana Göre?
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Hangi Ülkenin Kahvaltı Kültürü Sana Göre?
Kahvaltı günün en güzel öğünü değil mi? Tabi her ülkenin de kendine has, leziz ve kültürel dokunuşlarla bezeli bir kahvaltı türü var. Peki sen hangi ülkenin kahvaltı kültürüne aitsin? Hadi, testi çöz ve sonucu gör!
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1. Sabah kahvaltısında vazgeçemediğin içeceğin hangisi?
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2. Kahvaltı tabağını hazırlarken “bunu eklemeden olmaz” dediğin şey nedir?
3. Tatlı mı tuzlu mu?
4. Kahvaltıda mutlaka görmek istediğin bir şey var mı?
5. Sos deyince aklına ilk hangi lezzet geliyor?
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