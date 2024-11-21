Hangi Ülkenin Kahvaltı Kültürü Sana Göre?

Bol çeşit, dostane atmosfer ve uzun uzun sofrada kalmayı seviyorsun. Peynirler, zeytinler, ekmekler, bal ve reçel… Senin için kahvaltı, bir şölen gibi! Güçlü bir çay eşliğinde dostlarla yapılan o uzun Türk kahvaltıları senin ruhunu doyuruyor. Kalabalık ve zengin sofralar tam sana göre!