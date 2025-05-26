Hangi Ülkeler Zenginliğini Kaybediyor? Gerileyen Ekonomiler Listesi
Dünyada hiçbir şey garanti değil, hele ki ekonomi asla. Bugün zenginlik içinde yüzen bir ülke, yarın ekonomik krizlerle boğuşabiliyor. Kimi zaman siyasi kararlar, kimi zaman dış etkenler ya da kötü yönetim yüzünden ülkeler ekonomik anlamda ciddi düşüşler yaşıyor. Peki hangi ülkeler zenginliğini kaybediyor?
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1. Arjantin
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2. Türkiye
3. Lübnan
4. Venezuela
5. Rusya
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6. Yunanistan
7. İran
8. Pakistan
9. Moldova
10. Almanya
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