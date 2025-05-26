Hangi Ülkeler Zenginliğini Kaybediyor? Gerileyen Ekonomiler Listesi

Venezuela'nın elinde dev gibi petrol rezervleri var ama ne yazık ki bu zenginlik halkın refahına dönüşemedi. Çünkü yanlış ekonomik politikalar ve siyasi istikrarsızlık ülkeyi felç etti. Enflasyon, öyle böyle değil… Paran varsa da bir şey alamıyorsun çünkü raflar bomboş. Bir dönem dünyanın en zengin ülkelerinden biri olabilecek kapasitedeyken, şu an temel gıdaya ulaşmak bile lüks sayılıyor. İnsanlar komşu ülkelere göç etmek zorunda kalıyor, çünkü ülke içinde yaşamak artık dayanılmaz hale gelmiş durumda.