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Hangi Ülkeler Zenginliğini Kaybediyor? Gerileyen Ekonomiler Listesi

etiket Hangi Ülkeler Zenginliğini Kaybediyor? Gerileyen Ekonomiler Listesi

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 14:01

Dünyada hiçbir şey garanti değil, hele ki ekonomi asla. Bugün zenginlik içinde yüzen bir ülke, yarın ekonomik krizlerle boğuşabiliyor. Kimi zaman siyasi kararlar, kimi zaman dış etkenler ya da kötü yönetim yüzünden ülkeler ekonomik anlamda ciddi düşüşler yaşıyor.  Peki hangi ülkeler zenginliğini kaybediyor? 

Gel, birlikte bakalım! 👀👇

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1. Arjantin

1. Arjantin

Arjantin yıllar boyunca Latin Amerika’nın en dikkat çeken ekonomilerinden biriydi. Gerek kültürüyle gerek doğal kaynaklarıyla hep öne çıktı ama ekonomi kısmı bir türlü rayına oturmadı. Ülkede enflasyon o kadar yüksek ki, maaşlar cebine girmeden eriyip gidiyor. Doların karşısında kendi para birimi neredeyse nefes alamaz hale geldi. Sokakta insanlar, bir ay önce aldıkları ürünün bugün iki katı fiyatına satılmasına alışmak zorunda kaldı. Ekonomik krizler artık Arjantin'in gündelik hayatının bir parçası haline gelmiş durumda.

2. Türkiye

2. Türkiye

Türkiye’nin hikâyesi son yıllarda oldukça dikkat çekici. 2000’lerin başında hızlı büyüyen, altyapısını güçlendiren ve yabancı yatırımcıların gözdesi olan Türkiye, son birkaç yılda ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Dolar ve euro yükseldikçe TL’nin alım gücü düştü, market alışverişleri bile insanlar için lüks hale geldi. Özellikle gıda, kira ve enerji fiyatları konusunda yaşanan artışlar, halkın günlük hayatını oldukça zorlaştırıyor.

3. Lübnan

3. Lübnan

Lübnan bir zamanlar “Ortadoğu’nun Paris’i” olarak anılıyordu. Şimdi ise sokakları karanlık, ekonomisi çökmüş durumda. Bankalar halkın parasını veremiyor, elektrik günde sadece birkaç saat geliyor, marketlerdeki raflar boş kalabiliyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile zorlanıyor. Bu ekonomik düşüş sadece rakamlarda değil, günlük hayatta da çok net hissediliyor. Ülkenin potansiyeli var ama yönetimsel krizler ve dış baskılar bu potansiyelin önünde koca birer engel.

4. Venezuela

4. Venezuela

Venezuela'nın elinde dev gibi petrol rezervleri var ama ne yazık ki bu zenginlik halkın refahına dönüşemedi. Çünkü yanlış ekonomik politikalar ve siyasi istikrarsızlık ülkeyi felç etti. Enflasyon, öyle böyle değil… Paran varsa da bir şey alamıyorsun çünkü raflar bomboş. Bir dönem dünyanın en zengin ülkelerinden biri olabilecek kapasitedeyken, şu an temel gıdaya ulaşmak bile lüks sayılıyor. İnsanlar komşu ülkelere göç etmek zorunda kalıyor, çünkü ülke içinde yaşamak artık dayanılmaz hale gelmiş durumda.

5. Rusya

5. Rusya

Rusya ekonomisi, özellikle enerji ihracatı sayesinde uzun yıllar güçlü kaldı. Ama Ukrayna ile başlayan savaş ve sonrasında gelen yaptırımlar ülkenin ekonomisini ciddi şekilde sarstı. Ruble değer kaybetti, ithalat zorlaştı, teknolojiye erişim kısıtlandı. Büyük markalar ülkeden çekildi, birçok yabancı yatırımcı da Rusya ile bağlarını kopardı. Savaşın ekonomik bedeli zamanla daha da ağırlaşıyor ve bu da halkın yaşam kalitesini düşürüyor.

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6. Yunanistan

6. Yunanistan

Yunanistan’ın yıllardır süren ekonomik krizi artık kronik bir hâl aldı diyebiliriz. Avrupa Birliği’nin yardım paketleriyle ayakta kalmaya çalışsalar da, halk hâlâ işsizlik ve düşük maaşlarla mücadele ediyor. Özellikle genç nüfus başka ülkelere göç etmeyi tercih ediyor çünkü kendi ülkelerinde yeterince iş imkânı bulamıyorlar. Turizmle nefes alıyorlar belki ama bu tek başına yeterli değil. Devletin borçları ödeniyor ama halk üzerindeki baskı hâlâ çok büyük.

7. İran

7. İran

İran gibi doğal kaynaklara sahip bir ülkenin bu kadar ekonomik sıkıntı yaşaması, tamamen dış ambargolar ve iç siyasi sorunların bir sonucu. Para birimi sürekli değer kaybediyor, ithalat pahalı hale geliyor ve halk için yaşam gitgide daha da zorlaşıyor. Gençler iş bulamıyor, yurt dışına çıkmak istiyorlar ama bu da pek mümkün değil.

8. Pakistan

8. Pakistan

Pakistan, nüfus ve stratejik konum açısından çok önemli bir ülke olsa da ekonomik anlamda hep bir kriz eşiğinde dolaşıyor. IMF ile yapılan anlaşmalar, döviz krizleri, enflasyon ve borç yükü derken halk her geçen gün daha fazla sıkıntı yaşıyor. Enerji kesintileri, ulaşım problemleri, zamlar derken halkın sabrı sınanıyor adeta. Genç nüfus çok fazla ama iş sahası yeterli değil, bu da büyük bir toplumsal huzursuzluğa yol açıyor.

9. Moldova

9. Moldova

Moldova, 2025 yılına enerji kriziyle girdi. Transdinyester bölgesinde gaz tedarikindeki sorunlar nedeniyle birçok sanayi tesisi üretimi durdurmak zorunda kaldı. Bu durum, binlerce kişinin işsiz kalmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ciddi şekilde azalmasına yol açtı. İthalat ve ihracatta yaşanan düşüşler, Moldova ekonomisini daha da zayıflattı ve hükümeti ekonomik acil durum ilan etmeye zorladı .

10. Almanya

10. Almanya

Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen, son yıllarda ekonomik durgunlukla karşı karşıya. Rusya'dan gelen ucuz enerjiye olan bağımlılık, Ukrayna savaşı sonrası enerji fiyatlarının artmasıyla büyük bir sorun haline geldi. Bu durum, özellikle sanayi sektöründe üretim maliyetlerini artırdı ve bazı büyük şirketlerin yurtdışına yatırım yapmasına neden oldu. Ayrıca, inşaat sektöründe siparişlerin azalması ve projelerin iptali gibi sorunlar da ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Tüm bu gelişmeler, Almanya'nın ekonomik büyümesini yavaşlatıyor ve durgunluk riskini artırıyor .​

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sabrina
sabrina
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