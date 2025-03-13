Hangi Stresle Başa Çıkma Yöntemi Senin İçin Daha Uygun?
Hangi Stresle Başa Çıkma Yöntemi Senin İçin Daha Uygun?
Stres hayatımızın bir parçası, ancak her bireyin stresle başa çıkma yöntemi farklı olabilir. Peki senin için en uygun yöntem hangisi?
Hadi başlayalım! 😌
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1. Hangi tat seni daha çok rahatlatır?
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2. Kendini tarif etmeni istesem, en çok hangisi sana uyuyor?
3. Yalnız kaldığında stresinin azaldığını hisseder misin?
4. Hangi aktivite seni şu an stresten tamamen arındırır?
5. Şimdi bir film izlemek istesen ne seçersin?
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6. Devam edelim. Sana en çok enerji veren sabah rutini hangisi?
7. Bir hayal kur! Kendini tam mutlu hissettiğin bir ortamda düşün. Orası neresi?
8. Yeni bir şey denemek, seni heyecanlandırır mı?
9. Son sorumuz! Bir arkadaşın stresli hissettiğinde sana geldi. Ona nasıl destek olursun?
Kendimle baş başa kalınca toparlanırım diyenler!
Yalnız değilim, paylaşınca rahatlarım diyenler!
Hareket varsa ben varım!
Yaratıcılığımla kendime terapi yaparım!
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