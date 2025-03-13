Hangi Stresle Başa Çıkma Yöntemi Senin İçin Daha Uygun?

Sen stresle başa çıkarken yerinde duramayanlardansın! Enerjini bir şekilde dışarı atman gerekiyor. Koşmak, spor yapmak, dans etmek ya da bir şeyleri tamir etmek… Her neyse, senin için önemli olan hareket halinde olmak. “Oturup düşüneyim” gibi bir şey pek sana göre değil, çünkü enerjiyle stresin dumanını alıyorsun. Ama dikkat et! Fazla hareket bazen seni daha da yorabilir. O yüzden arada bir tempoyu düşürüp kendini dinlemeyi de dene. Çünkü hem bedenin hem zihnin bu dengeyi hak ediyor! 💪