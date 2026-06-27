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Hangi Şarkı Senin Aşk Hayatının Tamamen Karşılığı?

etiket Hangi Şarkı Senin Aşk Hayatının Tamamen Karşılığı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 22:01
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Aşk hayatı bazen romantik bir film sahnesi gibi olur, bazen de “ben bunu hak edecek ne yaptım?” dedirtir. Kimi insan sevince sonuna kadar gider, kimi duygularını içine atar, kimi de artık sadece huzur ister. Bu testte verdiğin cevaplara göre aşk hayatının tam karşılığı olan şarkıyı söylüyoruz. 

Bakalım senin kalbinin fonunda hangi şarkı çalıyor?👇🏻

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1. Söyle bakalım, ilgiden ne kadar hoşlanıyorsun? Puanla!

2. Bu yaz yeni bir aşka yelken açma düşüncen var mı?

3. Eski partnerin bir tat olsa hangisi olurdu?

4. Kaç kez aşık oldun?

5. Romantik şarkılarda kendinden bir parça bulur musun?

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6. Sevdiğini nasıl belli etmeyi seviyorsun?

7. Aşık olunca kendini daha çok kaptıran genelde kim olur?

8. Son olarak, olmazsa olmaz sorumuz! Senin burcun ne?

Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

Senin aşk hayatında artık biraz daha “ben değerimi biliyorum” enerjisi var. Çok sevsen bile seni yoran, eksilten, sürekli düşündüren bir ilişkide kalmak istemiyorsun. Kalbin kırılmış olabilir ama bu seni güçsüz değil, daha net biri yapmış. Bu yüzden “Yakar Geçerim”, senin aşk hayatındaki o özgüvenli ve dimdik duran tarafı çok iyi anlatıyor.

Sila - Vaziyetler

Senin aşk hayatında artık biraz daha olgun bir bakış var. Her şeyi büyütmek yerine, olanı anlamaya ve kendi yolunu bulmaya çalışıyorsun. Seviyorsun ama kendini kaybetmek istemiyorsun; kalbin kadar aklını da dinliyorsun. Bu yüzden “Vaziyetler”, senin hem duygusal hem de kendine gelmeye çalışan tarafını çok iyi yansıtıyor.

Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır

Senin aşk hayatın biraz şiir gibi; güzel ama yer yer yorucu, büyüleyici ama bazen fazla derin. Sevdiğinde kendinden çok şey veriyor, duygularını kolay kolay yüzeyde yaşamıyorsun. Bu yüzden aşk senin için sadece mutlu anlardan ibaret değil, insanı dönüştüren güçlü bir deneyim. “Aşk Yok Olmaktır” tam da bu yüzden senin aşk hikâyene çok yakışıyor.

TARKAN - Beni Çok Sev

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miray soysal
miray soysal
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