Hangi Şarkı Senin Aşk Hayatının Tamamen Karşılığı?
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Aşk hayatı bazen romantik bir film sahnesi gibi olur, bazen de “ben bunu hak edecek ne yaptım?” dedirtir. Kimi insan sevince sonuna kadar gider, kimi duygularını içine atar, kimi de artık sadece huzur ister. Bu testte verdiğin cevaplara göre aşk hayatının tam karşılığı olan şarkıyı söylüyoruz.
Bakalım senin kalbinin fonunda hangi şarkı çalıyor?👇🏻
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1. Söyle bakalım, ilgiden ne kadar hoşlanıyorsun? Puanla!
2. Bu yaz yeni bir aşka yelken açma düşüncen var mı?
3. Eski partnerin bir tat olsa hangisi olurdu?
4. Kaç kez aşık oldun?
5. Romantik şarkılarda kendinden bir parça bulur musun?
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6. Sevdiğini nasıl belli etmeyi seviyorsun?
7. Aşık olunca kendini daha çok kaptıran genelde kim olur?
8. Son olarak, olmazsa olmaz sorumuz! Senin burcun ne?
Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
Sila - Vaziyetler
Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır
TARKAN - Beni Çok Sev
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