Hangi Para Birimi Senin Karakterini Yansıtıyor?
Bazı insanlar Euro gibi istikrarlı ve prestijlidir, bazılarıysa Dolar gibi güçlü ama biraz inişli çıkışlı. Peki, senin karakterin hangi para birimini yansıtıyor? Cevaplar sandığından daha eğlenceli! Hadi gel, birlikte bakalım!
Başlıyoruz👇🏻
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1. İlk sorumuza geldik! Hayatında gelişen yenilikler sana nasıl hissettiriyor?
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2. İhtiyacın olmayan şeylere para harcama eğilimin var mı?
3. Sen nasıl birisin?
4. Aşkın için her türlü fedakarlığı yapar mısın?
5. Yolda nasıl yürüyorsun?
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6. En yakın dostun tarafından beklenmedik bir haksızlığa uğradın, ne yaparsın?
7. Ruhun zengin mi?
8. Son olarak, sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli?
Vietnam Dongu!
Dolar!
Euro!
Sterlin!
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