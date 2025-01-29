Hangi Para Birimi Kaç Yıllık? Ülkelerin Para Birimlerinin İlk Tedavüle Girdiği Tarihler
Hangi Para Birimi Kaç Yıllık? Ülkelerin Para Birimlerinin İlk Tedavüle Girdiği Tarihler
Ülke para birimleri sadece ekonomik değil, tarihi ve kültürel anlamda da oldukça önemli. Birçok ülkenin para birimleri, aslında yüzyıllar içinde geçirdiği evrim sonunda bugünkü halini ve adını almış durumda. Bir diğer deyişle; bir para biriminin tarihçesini bilirseniz, ülkenin geçirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler hakkında da bilgi sahibi olursunuz. Dolayısıyla bu içerik hem finans hem genel kültür anlamında kendini geliştirmek isteyenlere hitap ediyor.
İşte farklı ülke para birimlerinin ilk tedavüle girdiği tarihler ve bu sırada yaşanan bazı ilginç tarihi detaylar! 👇👇👇
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1. Amerikan Doları (USD): 1792
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2. Euro (EUR): 1999
3. İngiliz Sterlini (GBP): 1158
4. Japon Yeni (JPY): 1871
5. Kanada Doları (CAD): 1858
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6. Rus Rublesi (RUB): 1704
7. Türk Lirası (TRY): 1923
8. İsviçre Frangı (CHF) : 1850
9. Avustralya Doları (AUD): 1966
10. Brezilya Reali (BRL): 1994
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11. Hindistan Rupisi (INR): 1540
12. Güney Kore Wonu (KRW) : 1945
13. Arjantin Pesosu (ARS): 1881
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