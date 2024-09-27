Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yabancı bir ülkede araba kullanmak heyecan verici ama bir o kadar da zorlayıcı bir deneyim olabilir. Her ülkenin yol kuralları ve işaretleri kendine özgü, bu da bazen kafamızın karışmasına neden olabiliyor. Özellikle ilginç veya tuhaf levhalar yolculuğumuzu eğlenceli hale getirebilirken, bir yandan da düşünmeye sevk ediyor. İşte çözmeye çalışırken beyninizin yanacağı 15 levha...
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1. Önümüzde Korkulan V Var
2. Dikkat Kaçırılabilirsiniz
3. Tuvalet Yasak
4. Sağır Kedi Bölgesi
5. Yaban Hayatı Dostça Görünmediğinde
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6. Ayı ve Tahterevalli Bölgesi
7. Kırmızı Kod Sincap
8. Hırsıza Dikkat Edelim
9. Uçan Kamyonlara ve Tanklara Dikkat Edin
10. Ribbiting Yol İşareti
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11. P ve İdrar Yapmak İçindir
12. 🤔
13. 🙄
14. Kano Geçişi
15. 👇
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