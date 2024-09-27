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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 08:46

Yabancı bir ülkede araba kullanmak heyecan verici ama bir o kadar da zorlayıcı bir deneyim olabilir. Her ülkenin yol kuralları ve işaretleri kendine özgü, bu da bazen kafamızın karışmasına neden olabiliyor. Özellikle ilginç veya tuhaf levhalar yolculuğumuzu eğlenceli hale getirebilirken, bir yandan da düşünmeye sevk ediyor. İşte çözmeye çalışırken beyninizin yanacağı 15 levha...

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. Önümüzde Korkulan V Var

1. Önümüzde Korkulan V Var

2. Dikkat Kaçırılabilirsiniz

2. Dikkat Kaçırılabilirsiniz

3. Tuvalet Yasak

3. Tuvalet Yasak

4. Sağır Kedi Bölgesi

4. Sağır Kedi Bölgesi

5. Yaban Hayatı Dostça Görünmediğinde

5. Yaban Hayatı Dostça Görünmediğinde
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6. Ayı ve Tahterevalli Bölgesi

6. Ayı ve Tahterevalli Bölgesi

7. Kırmızı Kod Sincap

7. Kırmızı Kod Sincap

8. Hırsıza Dikkat Edelim

8. Hırsıza Dikkat Edelim

9. Uçan Kamyonlara ve Tanklara Dikkat Edin

9. Uçan Kamyonlara ve Tanklara Dikkat Edin

10. Ribbiting Yol İşareti

10. Ribbiting Yol İşareti
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11. P ve İdrar Yapmak İçindir

11. P ve İdrar Yapmak İçindir

12. 🤔

12. 🤔

13. 🙄

13. 🙄

14. Kano Geçişi

14. Kano Geçişi

15. 👇

15. 👇

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