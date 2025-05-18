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Hangi Freelance İş Sana Uygun?

etiket Hangi Freelance İş Sana Uygun?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 17:01

Ofiste 9-6 çalışmak? Yok artık. Sabah işe geç kalmamak için koşturmak, öğle arasında 20 dakikalık huzur arası, bir de patronun masasının önünden geçerken göz temasından kaçınma sanatı… Bunların hepsi eski dünyanın ritüelleri artık. “Ay bu Excel dosyası çok güzelmiş” diyerek hayata tutunmaya çalışanlara selam olsun, ama bizim yönümüz başka!

Çünkü burası freelance dünyası. Evde pijamayla çalışmak, kahveyi termos yerine sevdiğin kupaya koymak, arka planda müzik açmak ve “şu işi birazdan hallederim” diyerek kendi planını yapmak... Artık herkes kendi hayatının CEO’su olmanın peşinde. Kimisi içerik yazıyor, kimisi tasarım yapıyor, kimisi video kurguluyor, kimisi markaların sosyal medyasını yönetiyor. Herkesin elinde bir laptop, içinde bir tutku! Peki ama... Hangi freelance iş tam sana göre? Sen hangi alanda parlıyorsun?

Kaderin seni hangi yaratıcı alana savuracak hep birlikte görelim!

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1. Öncelikle sabah işe başlama şeklin tam olarak nasıl olurdu?

2. Üretkenliğin ne zaman zirve yapar, mesela nasıl bir ortamda çalışırken kendini en iyi hissedersin?

3. Bir işi mükemmel yapamazsam hiç başlamam daha iyi düşüncesi sende de var mı?

4. Bir işi teslim ettikten sonra en çok ne hissedersin?

5. Peki şu anda freelance çalışmak için ilk motivasyonun ne?

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6. Bazen “Bu işi para için değil, gerçekten keyif aldığım için yapıyorum” dediğin oluyor mu?

7. Peki etrafındaki insanlar seni genelde hangi konuda öne çıkarır?

8. Son olarak haydi gel dürüst olalım… İnternetsiz bir hafta sonu hayal et.

Yaratıcı Bir Grafik Tasarımcısın!

Senin için renkler sadece estetik değil, bir anlatım dili. Sadelik mi istersin, tipografiyle mesaj mı verirsin, “bunu sadece ben anlarım” diyebileceğin detaylarla dolusun. Canva senin için çerez, Photoshop ve Illustrator’la sabahlara kadar tasarım yapabilirsin. Bazen bir pikselin yamuk durması seni üç gün uykusuz bırakabilir ama ortaya çıkan sonuç buna değer. Gözün hep detayda, kafan hep kompozisyonda. Freelance tasarım işleri tam sana göre çünkü senin ruhun kalıplara sığmaz!

Senin Ruhun Bir İçerik Yazarı!

Sen kelimelerle dans eden, virgülle hikâye anlatabilen nadir ruhlardansın. Duygularını yazıya dökerken kendinden geçiyor, gündelik olayları bile epik bir romana çeviriyorsun. Brief gelsin, konu ne olursa olsun senin kalemin onu anlatmanın bir yolunu bulur. Blog yazısı, sosyal medya postu, hatta ürün açıklaması… Hepsinin içinden duygu geçirmeyi başarıyorsun. Saatlerce yazsan sıkılmazsın. Yazarlık senin için sadece iş değil, bir varoluş biçimi!

İçerik Üreticiliği ya da Video Edit Senin Alanın!

Senin beynin görsel anlatım üstüne kurulu! Kurgularla oynamak, sahneler arasında geçişleri yakalamak, ses efektleriyle ambiyans kurmak… Bu işler senin oyun alanın. YouTube’a içerik üretmek mi, Reels’larla insanları büyülemek mi? Hangisini seçersen seç, sen zaten dikkat çekmeyi biliyorsun. “Bu sahneye küçük bir zoom gelse efsane olurdu” diyen gözlerin, detaycılığın ve sabrın seni bu işte parlatıyor. Senin elin değdi mi, sıradan videolar bile sinematik olur!

Dijital Dünyanın Sessiz Kahramanı: Sanal Asistan & Dijital Pazarlamacı!

Senin güçlü yönlerin analitik zeka, disiplin, planlama ve dijital dünyayı yakalama becerisi. E-tablolar mı? Raporlar mı? Mail otomasyonları mı? Hepsine “ben hallederim” diyen bir özgüvenle yaklaşıyorsun. Freelance işin seni özgür kılıyor ama sen iş disiplininle adeta ofis kurallarıyla yarışıyorsun. Sosyal medya planları yapar, analiz raporlarını çatır çatır dökersin. Patronlar “bu kadarını beklemiyorduk” dedikçe içten içe gülümser, “daha neler yapabilirim görseniz” dersin.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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