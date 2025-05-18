Hangi Freelance İş Sana Uygun?
Ofiste 9-6 çalışmak? Yok artık. Sabah işe geç kalmamak için koşturmak, öğle arasında 20 dakikalık huzur arası, bir de patronun masasının önünden geçerken göz temasından kaçınma sanatı… Bunların hepsi eski dünyanın ritüelleri artık. “Ay bu Excel dosyası çok güzelmiş” diyerek hayata tutunmaya çalışanlara selam olsun, ama bizim yönümüz başka!
Çünkü burası freelance dünyası. Evde pijamayla çalışmak, kahveyi termos yerine sevdiğin kupaya koymak, arka planda müzik açmak ve “şu işi birazdan hallederim” diyerek kendi planını yapmak... Artık herkes kendi hayatının CEO’su olmanın peşinde. Kimisi içerik yazıyor, kimisi tasarım yapıyor, kimisi video kurguluyor, kimisi markaların sosyal medyasını yönetiyor. Herkesin elinde bir laptop, içinde bir tutku! Peki ama... Hangi freelance iş tam sana göre? Sen hangi alanda parlıyorsun?
Kaderin seni hangi yaratıcı alana savuracak hep birlikte görelim!
1. Öncelikle sabah işe başlama şeklin tam olarak nasıl olurdu?
2. Üretkenliğin ne zaman zirve yapar, mesela nasıl bir ortamda çalışırken kendini en iyi hissedersin?
3. Bir işi mükemmel yapamazsam hiç başlamam daha iyi düşüncesi sende de var mı?
4. Bir işi teslim ettikten sonra en çok ne hissedersin?
5. Peki şu anda freelance çalışmak için ilk motivasyonun ne?
6. Bazen “Bu işi para için değil, gerçekten keyif aldığım için yapıyorum” dediğin oluyor mu?
7. Peki etrafındaki insanlar seni genelde hangi konuda öne çıkarır?
8. Son olarak haydi gel dürüst olalım… İnternetsiz bir hafta sonu hayal et.
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