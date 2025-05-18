Hangi Freelance İş Sana Uygun?

Ofiste 9-6 çalışmak? Yok artık. Sabah işe geç kalmamak için koşturmak, öğle arasında 20 dakikalık huzur arası, bir de patronun masasının önünden geçerken göz temasından kaçınma sanatı… Bunların hepsi eski dünyanın ritüelleri artık. “Ay bu Excel dosyası çok güzelmiş” diyerek hayata tutunmaya çalışanlara selam olsun, ama bizim yönümüz başka!

Çünkü burası freelance dünyası. Evde pijamayla çalışmak, kahveyi termos yerine sevdiğin kupaya koymak, arka planda müzik açmak ve “şu işi birazdan hallederim” diyerek kendi planını yapmak... Artık herkes kendi hayatının CEO’su olmanın peşinde. Kimisi içerik yazıyor, kimisi tasarım yapıyor, kimisi video kurguluyor, kimisi markaların sosyal medyasını yönetiyor. Herkesin elinde bir laptop, içinde bir tutku! Peki ama... Hangi freelance iş tam sana göre? Sen hangi alanda parlıyorsun?

Kaderin seni hangi yaratıcı alana savuracak hep birlikte görelim!