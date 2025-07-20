Hangi Fit Tarif Tam Senlik?
Ağır yemeklerden sıkılanlar buraya! Yaz gelmişken hafif, az yağlı ve mideyi çok yormayan tarifler denemenin tam vakti! Hem sağlıklı hem de metabolizmayı yormayan tarifler bu testin sonunda!
Ama önce biraz seni tanımamız lazım. 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz! Dolabında bu gıdalardan hangisi her zaman yer alıyor?
4. Peki "Asla yemem." dediğin gıda, bunlardan hangisi?
5. Dışarıda sağlıklı bir yemek yiyeceğin zaman ilk olarak neye dikkat ediyorsun?
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6. Gözün ilk hangi kaseye kaydı! Hemen seç!
7. Güzel seçim! Tatlı ihtiyacını bunlardan hangisi bastırabilir?
8. “Sağlıklı besleniyorum ya...” diyorsun ama biri sana koca bir dilim çikolatalı pasta uzatıyor… Ne yaparsın?
9. Aramızda kalacak: Hiç diyette olduğun halde gecenin bir yarısı tencereden gizli gizli yemek yediğin oldu mu?
10. Tartışmalı soruya nokta koyalım ve fit tarifi görelim: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?
Sebzeli Somon & Baharatlı Kabak!
Falafel & Tatlı Patates!
Yumurta Muffin & Muzlu Yulaf Cipsi!
Tam Buğday Lavaşta Fit Taco & Baharatlı Nohut!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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