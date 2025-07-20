onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hangi Fit Tarif Tam Senlik?

etiket Hangi Fit Tarif Tam Senlik?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 20:32

Ağır yemeklerden sıkılanlar buraya! Yaz gelmişken hafif, az yağlı ve mideyi çok yormayan tarifler denemenin tam vakti! Hem sağlıklı hem de metabolizmayı yormayan tarifler bu testin sonunda!

Ama önce biraz seni tanımamız lazım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz! Dolabında bu gıdalardan hangisi her zaman yer alıyor?

4. Peki "Asla yemem." dediğin gıda, bunlardan hangisi?

5. Dışarıda sağlıklı bir yemek yiyeceğin zaman ilk olarak neye dikkat ediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gözün ilk hangi kaseye kaydı! Hemen seç!

7. Güzel seçim! Tatlı ihtiyacını bunlardan hangisi bastırabilir?

7. Güzel seçim! Tatlı ihtiyacını bunlardan hangisi bastırabilir?

8. “Sağlıklı besleniyorum ya...” diyorsun ama biri sana koca bir dilim çikolatalı pasta uzatıyor… Ne yaparsın?

8. “Sağlıklı besleniyorum ya...” diyorsun ama biri sana koca bir dilim çikolatalı pasta uzatıyor… Ne yaparsın?

9. Aramızda kalacak: Hiç diyette olduğun halde gecenin bir yarısı tencereden gizli gizli yemek yediğin oldu mu?

10. Tartışmalı soruya nokta koyalım ve fit tarifi görelim: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?

10. Tartışmalı soruya nokta koyalım ve fit tarifi görelim: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?

Sebzeli Somon & Baharatlı Kabak!

Sebzeli Somon & Baharatlı Kabak!

Bu yaza fit girmek istiyorsan ya da sadece amaç fit tariflerle beslenmek ise bu tarif tam sana göre!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Somon için:

-2 adet somon fileto

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı limon suyu

-1 diş ezilmiş sarımsak

-1 çay kaşığı kekik

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı deniz tuzu

Sebzeler için:

-2 adet kabak

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı kırmızı toz biber

-1 çay kaşığı kekik

-1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Somonları zeytinyağı, limon, sarımsak ve baharatlarla marine edelim. En az 10 dakika dinlenmeye bırakalım.

  • Kabakları yuvarlak halka şeklinde doğrayıp bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayalım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın her iki haznesini de ısıtalım.

  • Küçük hazneye somonları yerleştirelim. Büyük hazneye ise kabak halkalarını tek sıra halinde dizelim.

  • Her iki hazneyi de 180°C’ye ayarlayıp 15 dakika pişirelim. Sürenin ortasında somonları ters çevirebiliriz.

  • Servis ederken kabakların üzerine biraz limon sıkarak tazelik katabiliriz.

Afiyet olsun!

Falafel & Tatlı Patates!

Falafel & Tatlı Patates!

Falafel ve tatlı patatesin doyurucu gıdaların başında gelmesi onları hem fit hem de sağlıklı yiyecekler yapıyor. E bize de onları yemek düşüyor!

Malzemeler:

Falafel için:

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 diş sarımsak

-1/4 soğan

-1/2 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

-1 yemek kaşığı un

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı tuz

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tatlı patates için:

-1 büyük tatlı patates

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı toz biber

Yapılışı:

  • Falafel için tüm malzemeleri rondodan geçirip şekil verilebilir bir kıvam elde edelim. Yuvarlak küçük toplar yapalım.

  • Tatlı patatesi ince dilimleyip baharatlarla harmanlayalım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine falafelleri, diğer haznesine tatlı patatesleri dizelim.

  • Her iki hazneyi de 200°C’ye ayarlayarak 20 dakika pişirelim. Falafellerin üzerini hafifçe zeytinyağıyla fırçalamayı unutmayalım.

  • Ara ara çevirerek eşit pişmesini sağlayabiliriz.

Afiyet olsun!

Yumurta Muffin & Muzlu Yulaf Cipsi!

Yumurta Muffin & Muzlu Yulaf Cipsi!

Yumurtadan muffin yapılır mı demeyin, elbette yapılır! Philips Çift Hazneli Airfryer ile yaratıcılığınızı konuşturarak çoook farklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Muzlu yulaf cipsi bile!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Yumurta muffin için:

-4 yumurta

-1/2 su bardağı doğranmış ıspanak

-1/2 kapya biber (minik doğranmış)

-2 yemek kaşığı lor peyniri

-Tuz & karabiber

Muzlu yulaf cipsi için:

-1 adet muz

-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-1 tatlı kaşığı tarçın

-1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Muffin karışımı için tüm malzemeleri çırpıp muffin kaplarına dökelim.

  • Muzlu yulaf cipsi için muzu ezelim, yulaf ve tarçınla karıştıralım. Küçük yassı yuvarlaklar yapalım.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine muffin kalıplarını, diğerine yulaf cipslerini yerleştirelim.

  • 180°C’de 18 dakika pişirelim. Muffinleri bıçakla kontrol ederek içinin piştiğinden emin olabiliriz.

  • Yulaf cipsleri çıtır olduğunda servise hazır!

Afiyet olsun!

Tam Buğday Lavaşta Fit Taco & Baharatlı Nohut!

Tam Buğday Lavaşta Fit Taco & Baharatlı Nohut!

Taco kadar lezzetli bir şey var mı sanmıyoruz ama bu lezzeti içindeki malzemelerin sağladığından eminiz. Baharatlı nohutlarla güzel bir uyum sağlayacak!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Taco içi için:

-200g kıyma (dilersen tavuk da olur)

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı toz biber

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı kekik

-1 diş sarımsak (ezilmiş)

-Tuz, karabiber

-2 tam buğday lavaş

-Marul, doğranmış domates, az yoğurt (servis için)

Baharatlı nohut için:-

1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı paprika

-1 çay kaşığı sarımsak tozu

-1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Kıymayı zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayalım, 10 dakika dinlendirelim.

  • Nohutları ayrı bir kapta yağ ve baharatlarla karıştıralım.

  • Airfryer’ın bir haznesine baharatlı nohutları, diğerine kıymayı yerleştirelim.

  • 190°C’de 20 dakika pişirelim. Nohutlar çıtır, kıyma tam pişmiş olmalı.

  • Lavaşları ısıtıp kıyma, marul, domates ve az yoğurtla taco şeklinde saralım. Yanına çıtır nohutları dökelim.

Afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın