Hangi Ekonomistin Nobel Almadığını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Hangi Ekonomistin Nobel Almadığını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Bu testte hangi ekonomistin nobel almadığını tahmin edebilecek misin?
Elbette ederim, oldukça iddialıyım diyorsan bu test tam sana göre!
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1. Sence bu ekonomistlerden hangisi Nobel Ekonomi Ödülü kazanmıştır?
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