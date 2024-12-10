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Hangi Ekonomistin Nobel Almadığını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Hangi Ekonomistin Nobel Almadığını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 17:01

Bu testte hangi ekonomistin nobel almadığını tahmin edebilecek misin?

Elbette ederim, oldukça iddialıyım diyorsan bu test tam sana göre!

İçeriğin Devamı Aşağıda
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1. Sence bu ekonomistlerden hangisi Nobel Ekonomi Ödülü kazanmıştır?

Doğru tahmin!

Ekonomi dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan John Maynard Keynes, Nobel Ekonomi Ödülü almadı! Ancak Keynesyen Ekonomi teorisi ile makroekonominin temellerini attı ve dünya ekonomisinde bir devrim yarattı. Ödülsüz bir efsane!

Bilemedin! Tekrar denemeye ne dersin?

Paul Krugman, 2008 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı. Küresel ticaret ve ekonomik coğrafya üzerine çalışmalarıyla ekonominin dünya üzerindeki dinamiklerini anlamamızda büyük rol oynadı. Ekonomi dünyasının bir yıldızı!

Yanlış tahmin!

Milton Friedman, 1976’da Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı. Monetarizmin öncüsü olarak, para politikalarına ve serbest piyasa sistemine yaptığı katkılarla ekonomiye damgasını vurdu.

Olmadı...

Amartya Sen, 1998 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı. Refah ekonomisi ve kalkınma teorileriyle yoksulluğu anlamamıza yardımcı oldu. İnsan odaklı yaklaşımıyla gönülleri kazandı!

Yanlış tahmin😔

Esther Duflo, 2019 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü aldı. Yoksullukla mücadelede yenilikçi yaklaşımları ve deneysel ekonomiyi geliştirmesiyle tanınıyor. Genç yaşta Nobel kazanarak ekonomiye yön verdi.

Bilemedin...

Joseph Stiglitz, 2001’de Nobel Ekonomi Ödülü’nü aldı. Bilgi ekonomisi ve piyasa başarısızlıkları üzerine yaptığı çalışmalarla ekonomiye yeni bir soluk getirdi. Ekonomik eşitlik onun için çok önemli!

Bir hakkın daha var!

Daniel Kahneman, 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı. Davranışsal ekonomi üzerine yaptığı çalışmalar, psikolojinin ekonomi üzerindeki etkilerini anlamamıza büyük katkı sağladı.

Doğru bilemedin...

Robert Shiller, 2013’te Nobel Ekonomi Ödülü’nü aldı. Finansal piyasalar ve ekonomik balonlar üzerine yaptığı çalışmalar, ekonominin risklerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.

Maalesef olmadı...

Elinor Ostrom, 2009 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı. Ortak kaynakların yönetimi üzerine yaptığı çığır açan çalışmalarla Nobel’i kucaklayan ilk kadın ekonomist oldu.

Tekrar dene!

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Daron Acemoğlu, Nobel’i kazanan gurur kaynağımız! Kurumlar ve ekonomik kalkınma üzerine yaptığı araştırmalarla 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü aldı. Türkiye’nin ekonomideki sesi oldu!

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