Hangi Dünya Mutfağında Ustalaşabileceğini Tahmin Ediyoruz!
Hangi Dünya Mutfağında Ustalaşabileceğini Tahmin Ediyoruz!
Dünya mutfağı deyince bile ağzımız sulandı, hele ki spesifik olarak bir Dünya mutfağı söylersek çok fena şeyler olabilir! 😅 Bakalım sen hangi Dünya mutfağında ustalaşacaksın?
Testi çöz ve öğren!
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1. Öncelikle şunu soralım: Bir sabah uyandın ve canın aniden tatile çıkmak istedi. Nasıl bir plan yaparsın?
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2. Evde büyük bir parti düzenliyorsun ve misafirler gelmeye başladı. Hangi atmosferi oluşturursun?
3. Güzel! Genellikle yemek yerine hangi yaratıcı aktiviteye yönelirsin?
4. Bir arkadaşının doğum günü partisine gidiyorsun ama hediye işini son dakikaya bıraktın. Nasıl bir hediye alırsın?
5. Hafta sonu kaçamağında hangi tür mekan seni en çok cezbeder?
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