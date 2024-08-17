Verdiğin cevaplara göre sen Japon mutfağında ustalaşacaksın! Japon mutfağı, taze sushi, sashimi, ramen ve tempura gibi zarif yemekleriyle ünlüdür. Minimalist ve estetik bir yaklaşım, sana hem görsel hem de tat olarak tatmin edici bir deneyim sunacak. İnce detaylar ve taze malzemelerle hazırlanan yemeklerle, mutfakta kendini özel hissedeceksin.