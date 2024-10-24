Hangi Cilt Nasıl Kullanmalı? Retinol Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Bu İçerikte!

Sivilce, ince çizgilenme, kahverengi lekelenme gibi problemlerin oluşmasıyla birlikte retinol kullanmak için ilk sinyaller de alınmış olur. Bu tür problemlerin oluşma şekli ve aralığı kişiden kişiye değişir, dolayısıyla herkesin retinol kullanmaya başlama yaşın farklı olabilir. Ancak genel olarak retinol kullanımı ne kadar erken başlarsa, ileriki yaşlardaki cilt sağlığı da o kadar iyi olur.