Hangi Burç Hangi Nobel Ödülünü Alırdı?
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Nobel Ödülleri, dünyanın en prestijli ödülleridir. 1901 yılından beri Nobel, Fizik, Kimya, Tıp/Fizyoloji, Edebiyat, Barış ve Ekonomi alanlarında olmak üzere 6 farklı alanda verilir. 2026'nın yeni Nobel Ödülü sahipleri de bugünlerde belli oluyor.
Peki kendinizi hiç Nobel alırken hayal ettiniz mi? Sizce hangi dalda Nobel Ödülü'ne layık görülürdünüz?
Şimdi hayallerinizi bir kenara bırakın ve burcunuza göre hangi dalda Nobel alacağınızı öğrenin!
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Koç - Nobel Barış Ödülü
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Boğa - Nobel Ekonomi Ödülü
İkizler - Nobel Edebiyat Ödülü
Yengeç - Nobel Barış Ödülü
Aslan - Nobel Edebiyat Ödülü
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Başak - Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
Terazi - Nobel Barış Ödülü
Akrep - Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
Yay - Nobel Edebiyat Ödülü
Oğlak - Nobel Ekonomi Ödülü
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Kova - Nobel Fizik Ödülü
Balık - Nobel Kimya Ödülü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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