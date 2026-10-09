Hangi Burç Hangi Nobel Ödülünü Alırdı?

Nobel Ödülleri, dünyanın en prestijli ödülleridir. 1901 yılından beri Nobel, Fizik, Kimya, Tıp/Fizyoloji, Edebiyat, Barış ve Ekonomi alanlarında olmak üzere 6 farklı alanda verilir. 2026'nın yeni Nobel Ödülü sahipleri de bugünlerde belli oluyor.

Peki kendinizi hiç Nobel alırken hayal ettiniz mi? Sizce hangi dalda Nobel Ödülü'ne layık görülürdünüz?

Şimdi hayallerinizi bir kenara bırakın ve burcunuza göre hangi dalda Nobel alacağınızı öğrenin!