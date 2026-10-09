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Hangi Burç Hangi Nobel Ödülünü Alırdı?

Hangi Burç Hangi Nobel Ödülünü Alırdı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 14:42
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Nobel Ödülleri, dünyanın en prestijli ödülleridir. 1901 yılından beri Nobel, Fizik, Kimya, Tıp/Fizyoloji, Edebiyat, Barış ve Ekonomi alanlarında olmak üzere 6 farklı alanda verilir. 2026'nın yeni Nobel Ödülü sahipleri de bugünlerde belli oluyor. 

Peki kendinizi hiç Nobel alırken hayal ettiniz mi? Sizce hangi dalda Nobel Ödülü'ne layık görülürdünüz?

Şimdi hayallerinizi bir kenara bırakın ve burcunuza göre hangi dalda Nobel alacağınızı öğrenin!

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Koç - Nobel Barış Ödülü

Koç - Nobel Barış Ödülü

Koç burcu, yüksek enerjisi, cesareti ve kriz anlarında tereddüt etmeden öne atılma yeteneğiyle bilinir. Zorlu uluslararası çatışmalarda veya insani krizlerde korkusuzca ilk adımı atarak diplomatik tıkanıklıkları açma potansiyeline sahiptir.

Kendine has doğrudan ve kararlı üslubuyla Nobel Barış Ödülü'nü kucaklardı.

Boğa - Nobel Ekonomi Ödülü

Boğa - Nobel Ekonomi Ödülü

Finansal güvenlik, kaynak yönetimi ve uzun vadeli istikrar Boğa burcunun doğal uzmanlık alanıdır. Somut verilere dayanan, riski en aza indiren ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen modeller geliştirme konusunda üstüne yoktur. 

Piyasa krizlerine karşı geliştirdiği sarsılmaz ekonomik teorilerle Nobel Ekonomi Ödülü'nün en güçlü adayı olurdu.

İkizler - Nobel Edebiyat Ödülü

İkizler - Nobel Edebiyat Ödülü

Kelimelerle oynamak, karmaşık fikirleri etkileyici bir dille aktarmak ve aynı anda birden fazla perspektifi işlemek İkizler'in doğasında vardır. Çok yönlü düşünce yapısını ve zekasını yansıttığı sürükleyici romanlar, oyunlar veya denemelerle çağdaş edebiyata yön vererek Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanması şaşırtıcı olmazdı.

Yengeç - Nobel Barış Ödülü

Yengeç - Nobel Barış Ödülü

Yengeç burcu, güçlü empatisi, toplumsal bağları koruma arzusu ve insanları koruyup kollayan doğasıyla öne çıkar. Toplumsal yaraları sarmak, mültecilere kucak açmak veya yerel toplulukları iyileştirmek için yürüttüğü samimi ve derin insani projelerle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülürdü.

Aslan - Nobel Edebiyat Ödülü

Aslan - Nobel Edebiyat Ödülü

Sahne ışıklarını seven Aslan, içindeki yaratıcı dramayı ve büyük vizyonu sanata dönüştürmekte ustadır. Kitleleri peşinden sürükleyen, insan ruhunun ihtişamını ve tutkularını anlatan görkemli eserler kaleme alarak Nobel Edebiyat Ödülü'nü alır ve ödül töreninin unutulmaz konuşmasına imza atardı.

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Başak - Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

Başak - Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

Detaycılığı, metodik çalışma disiplini ve mükemmeliyetçiliği sayesinde Başak burcu tam bir laboratuvar insanıdır. Yıllarca bıkmadan sürdürdüğü titiz araştırmalar sonucunda genetik hastalıklara veya amansız hastalıklara kesin çözümler sunan hücre düzeyinde bir keşfe imza atarak Nobel Tıp Ödülü'nü kazanırdı.

Terazi - Nobel Barış Ödülü

Terazi - Nobel Barış Ödülü

Adalet, denge ve diplomasi denince akla gelen ilk burç olan Terazi, tarafsız bakış açısıyla en karmaşık anlaşmazlıkları bile çözebilir. Karşıt görüşleri zarafetle aynı masada buluşturup kalıcı barış anlaşmalarına arabuluculuk ederek Nobel Barış Ödülü'nü almaya hak kazanırdı.

Akrep - Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

Akrep - Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

Akrep burcu, bilinmeyenin üzerine gitme cesareti ve insan psikolojisi ile bedeninin gizemli derinliklerini çözme arzusuyla hareket eder. Nörobilim, psikiyatri veya kanser araştırmaları gibi karanlıkta kalmış zorlu alanlarda devrim niteliğinde bir buluş yaparak Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi olurdu.

Yay - Nobel Edebiyat Ödülü

Yay - Nobel Edebiyat Ödülü

Felsefi derinliği, evrensel bakış açısı ve keşfetme tutkusuyla Yay burcu, sınırları aşan düşünce sistemleri üretir. Farklı kültürleri, inançları ve insan varoluşunu sentezlediği felsefi eserler veya seyahat-edebiyat harmanları ile Nobel Edebiyat Ödülü'nü kucaklardı.

Oğlak - Nobel Ekonomi Ödülü

Oğlak - Nobel Ekonomi Ödülü

Disiplin, strateji ve sistem kurma yeteneği Oğlak burcunun kimliğidir. Küresel finansal sistemlerin dayanıklılığını artıran, kurumsal yapıları optimize eden ve nesiller boyu sürecek makroekonomik modeller geliştiren Oğlak, bu başarısıylaNobel  Ekonomi Ödülü'ne ulaşırdı.

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Kova - Nobel Fizik Ödülü

Kova - Nobel Fizik Ödülü

Sınırların ötesini düşünen, yenilikçi ve vizyoner Kova, bilimsel kalıpları yıkmayı sever. Kuantum fiziği, uzay araştırmaları veya teorik fizik alanında ezber bozan ve insanlığın evrene bakışını değiştiren çılgın bir teoriyle Nobel Fizik Ödülü'nü alırdı.

Balık - Nobel Kimya Ödülü

Balık - Nobel Kimya Ödülü

Derin sezgileri ve maddelerin görünmeyen bağlarını hissetme yeteneğiyle Balık burcu, simyacı ruhunu bilime taşır. Çevre kirliliğini temizleyen yenilikçi biyokimyasal bileşikler veya doğayla tam uyumlu yeni moleküller geliştirerek Nobel Kimya Ödülü'ne imza atardı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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