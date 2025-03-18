Hangi 3 Malzemeyle Mutfakta Harikalar Yaratırdın Söylüyoruz!

Harika tariflerden biri olan fit brownie yaparak harikalar yaratabildiğini gösterirdin! Bu fit brownie için yalnızca üç malzeme gerekli: Elma, yumurta ve kakao. Hepsini blenderdan geçir ve hemen pişir. Tadı şahane olacak. Hem sadece 3 malzeme ile orijinal brownie yapmak yerine pratik bir tarif denemiş olacaksın. Fena mı?