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Hangi 3 Malzemeyle Mutfakta Harikalar Yaratırdın Söylüyoruz!

etiket Hangi 3 Malzemeyle Mutfakta Harikalar Yaratırdın Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 19:01

3 malzeme ile harikalar yaratılır mı diye sorma, bunun cevabını verdik. Evet, harikalar yaratabilirsin!

Peki neymiş bu 3 meşhur malzeme? 👇

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Şu üçlüden sana en çok uyanı seçer misin?

Pişireceğin yemeğin tarifindeki malzemelerden biri eksik ise...

Şu üçlüden en çok hangisini yemeklerinde kullanıyorsun?

Devam edelim! Bir tezgahta bulunması gereken ilk malzemeyi seçer misin?

Bir sofrada eksik olmaması gereken dekorasyon ürününü sorsak?

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Klasik bir makarna yapmak kaç dakikanı alır?

Dolaptaki malzemeleri spontane bir şekilde birbirine uydurup yemek yaptığın oldu mu?

Son sorudayız! Sence üç malzeme ile kaç farklı yemek yapılabilir?

Fit brownie yapmaya ne dersin?

Fit brownie yapmaya ne dersin?

Harika tariflerden biri olan fit brownie yaparak harikalar yaratabildiğini gösterirdin! Bu fit brownie için yalnızca üç malzeme gerekli: Elma, yumurta ve kakao. Hepsini blenderdan geçir ve hemen pişir. Tadı şahane olacak. Hem sadece 3 malzeme ile orijinal brownie yapmak yerine pratik bir tarif denemiş olacaksın. Fena mı?

Ceviz, tahin ve hurma ile minik lezzet bombaları!

Ceviz, tahin ve hurma ile minik lezzet bombaları!

Üç malzeme birbirine ne kadar yakışabilir ki diye düşünme ve bu tarifi hemen dene! Hurmaları çekirdeğinden ayır, cevizle birlikte rondodan geçir. Top haline getir, üstüne tahin veya bal gezdir. Temelde üç malzemeden oluşuyor ama sen içine veya üstüne dilediğin malzemeyi ekleyebilirsin. Seçim senin!

Üç malzemeli nefis bir kurabiye desek?

Üç malzemeli nefis bir kurabiye desek?

Sadece fıstık ezmesi, şeker ve bir yumurta ile yapılan bu kurabiyeler, minimum çaba ve zaman gerektiren (30 dakikadan az) bir şekilde, yani bir çırpıda hazırlanıyor. Bütün malzemeleri karıştır ve kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam et. Sonra 200 derecede 15 dakika pişir.

Ta-daa!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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