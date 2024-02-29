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Hande Erçel'in Elbisesi Olay Yarattı! 29 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Hande Erçel'in Elbisesi Olay Yarattı! 29 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
29.02.2024 - 17:41

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Uraz Kaygılaroğlu:

2. Sinem Kobal, kızı Leyla'yla fotoğraf paylaştı.

3. Zeynep Bastık, Barbie oldu.

3. Zeynep Bastık, Barbie oldu.

4. Pelin Karahan, Özge Özpirinçci'yle buluştu.

5. Derya Uluğ, Berfu Yenenler'in 'Talk Show Perileri' programına konuk oldu.

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6. Hande Erçel, Balmain Defilesi'ne katıldı.

7. Hadise ve arkadaşından ayna pozu geldi.

7. Hadise ve arkadaşından ayna pozu geldi.

8. Furkan Andıç:

9. Emir Can İğrek:

9. Emir Can İğrek:

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