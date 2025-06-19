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Hamilelikten Emzirme Sürecine: Annelikte Yaşam Kalitenizi Artıracak Ürünler

etiket Hamilelikten Emzirme Sürecine: Annelikte Yaşam Kalitenizi Artıracak Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 12:51

Hamilelik ve emzirme, annenin yaşamında konforun, fonksiyonun ve duygusal desteğin en çok ihtiyaç duyulduğu dönemler. Bmom ve Gezenbebe markaları, bu özel süreci kolaylaştıran, şık ve işlevsel çözümlerle yanınızda. İşte yaşam kalitenizi artıracak seçili ürünler:

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bmom Tam Vücut Hamilelik & Emzirme Yastığı

Bmom Tam Vücut Hamilelik & Emzirme Yastığı

Hamilelikte uyumak artık daha kolay. %100 pamuk kılıfa sahip U formundaki bu yastık, baş, omuz, bel ve bacaklar için ideal destek sağlar. Vücut ağırlığını dengeler, gece boyunca rahat ettirir. Kolu ağrıtmayan özel tasarımı ve fermuarla ayrılabilen parçaları sayesinde kolayca yıkanabilir. Hamilelikte uyku destekleyici, doğum sonrası ise emzirme yastığı olarak kullanılır. Yalnızca anneler için değil; tüm aile üyeleri tarafından destek yastığı olarak da tercih edilir. Hediye vakum çantası sayesinde minik hale getirilip kolayca istiflenebilir.

Bmom Tam Vücut Hamilelik & Annelik Yastığı

Bmom Annelik Günlüğü

Bmom Annelik Günlüğü

Bebeğinizin ilk günlerinden itibaren tüm gelişimini kaydedebileceğiniz, duygularınızı yazabileceğiniz estetik ve fonksiyonel bir ajanda. Emzirme, besleme, bez değiştirme, doktor kontrolü gibi bilgilere özel ayrılmış alanlar da içerir. Doğum hemşirelerinin önerdiği bu günlük, annelik serüveninize kıymetli bir yol arkadaşı olur.

Bmom Annelik Günlüğü

Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı

Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı

Hamilelikte klasik emniyet kemeri karnınıza baskı yapabilir. Gezenbebe’nin bu çözümüyle emniyet kemeriniz pelvis bölgesine yönlenerek hem sizin hem bebeğinizin güvenliğini artırır. Kolay kurulum özelliğiyle hem sürücü hem yolcu koltuğunda rahatlıkla kullanılabilir.

Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı

Bmom Hamilelik ve Emzirme Bluzu

Bmom Hamilelik ve Emzirme Bluzu

Gri, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan bu bluz, uzun kesimi sayesinde karnınızı tam kapatır. Kolsuz yapısı ve çapraz emzirme detayı sayesinde dışarıda ya da evde konforla kullanılır. Emzirme dönemi sonrasında ise şık ve sade görünümüyle spor tişört olarak kullanımı anneler tarafından tercih edilmektedir.

Bmom Hamilelik ve Emzirme Bluzu

Bmom Pompa Sütyeni

Bmom Pompa Sütyeni

Pompa kullanımını eller serbest hale getiren Bmom sütyen, pratik emzirme klipsleri sayesinde rahat bir deneyim sunar. Siyah, gri ve ten renk seçenekleriyle her stile uyum sağlar. Özellikle iş hayatına hızlı dönmek zorunda kalan annelerin favori ürünlerinden biridir.

Bmom Pompa Sütyeni

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Bmom Hamilelik ve Lohusalık Külodu

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Külodu

Yüksek bel yapısı ve esnek kumaşıyla, hem karın desteği sunar hem de konfor sağlar. Cilt dostu pamuklu dokusu sayesinde tahrişi önler, değişen vücut formuna uyum gösterir. Siyah, gri ve ten üç renk seçeneğiyle sunulur.

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Dönemi Külodu

Bmom Hamilelik ve Emzirme Sütyeni

Bmom Hamilelik ve Emzirme Sütyeni

Pamuklu, nefes alabilen kumaşı sayesinde uzun saatler boyunca konfor sunan bu sütyen, pratik klips sistemi ile emzirme kolaylığı sağlar. Siyah, gri ve ten tonlarındaki alternatifleriyle her kombine uygundur.

Bmom Hamilelik ve Emzirme Sütyeni

Bmom Emzirme ve Hamilelik Atleti

Bmom Emzirme ve Hamilelik Atleti

Pamuklu kumaştan üretilen bu atletin ten, siyah ve gri renk seçenekleri mevcuttur. Vücudu saran ve toparlayan yapısıyla konfor ve şıklığı bir arada sunar. Kolay açılır klipsleri sayesinde emzirme sürecinde büyük kolaylık sağlar.

Bmom Emzirme ve Hamilelik Atleti

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Külodu

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Külodu

3 ayrı rengi olan külot oldukça rahat. Yüksek bel olduğu için çok konforlu. Esnek yapısıyla karnınızı sarıyor ve rahat etmenizi sağlıyor. Özellikle hamilelik için ideal külotlardan biri. Karnınıza destek sağlayan yapısı ile hareketlerinize yardımcı oluyor. Pamuk olduğu için cildinize dost bir kumaşı var. 

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Külodu

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Kısa Taytı

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Kısa Taytı

Hamile yogası, doğum öncesi egzersizler ya da günlük kullanım için ideal. Esnek yapısıyla hareket özgürlüğü sağlar, karın bölgesini sıkmaz. Bellerindeki ayar sistemleri sayesinde hamilelik sonrası dönemde de rahatlıkla kullanılabilir.

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Kısa Taytı

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Bmom Hamilelik ve Lohusalık Uzun Taytı

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Uzun Taytı

Uzun tayt tercih eden anneler için geliştirilmiş bu model, pamuklu kumaşı ve yüksek bel yapısıyla maksimum konfor sunar. Günlük kullanıma ve egzersize uygundur. Ayarlanabilir beli sayesinde doğum sonrasında da rahatlıkla kullanılabilir.

Bmom Hamilelik ve Lohusalık Uzun Taytı

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mulan
mulan
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