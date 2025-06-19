Hamilelikten Emzirme Sürecine: Annelikte Yaşam Kalitenizi Artıracak Ürünler

Hamilelikte uyumak artık daha kolay. %100 pamuk kılıfa sahip U formundaki bu yastık, baş, omuz, bel ve bacaklar için ideal destek sağlar. Vücut ağırlığını dengeler, gece boyunca rahat ettirir. Kolu ağrıtmayan özel tasarımı ve fermuarla ayrılabilen parçaları sayesinde kolayca yıkanabilir. Hamilelikte uyku destekleyici, doğum sonrası ise emzirme yastığı olarak kullanılır. Yalnızca anneler için değil; tüm aile üyeleri tarafından destek yastığı olarak da tercih edilir. Hediye vakum çantası sayesinde minik hale getirilip kolayca istiflenebilir.

Bmom Tam Vücut Hamilelik & Annelik Yastığı