Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hamile Köpeğe Pompalı Tüfekli Saldırı! Bacağı Felç Oldu, Yavrusu Öldü

Hamile Köpeğe Pompalı Tüfekli Saldırı! Bacağı Felç Oldu, Yavrusu Öldü

Silahlı Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 11:58

Zonguldak'ta bir hamile köpek, pompalı tüfekle omuriliğinden vurulmuş vaziyette bulundu. Veterinere götürülen köpeğin sağ arka ayağı ve kuyruğunun felç olduğu, 5 yavrudan 1'inin ise tüfeğin saçmaları nedeniyle öldüğü belirlendi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, Bartın'ın Mugada köyünde nisan ayının başlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler hamile köpeğe pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, Bartın'ın Mugada köyünde nisan ayının başlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler hamile köpeğe pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmalar köpeğin omuriliğine ve bacağına isabet etti. Yaralı halde doğum yaptığı öğrenilen köpek hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Saçmalar köpeğin omuriliğine ve bacağına isabet etti. Yaralı halde doğum yaptığı öğrenilen köpek hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Köpeğin arka tarafındaki felç gelmemesi üzerine sağ arka ayağı ve kuyruğu kesildiği, saçmaların isabet ettiği 5 yavrudan 1'inin ise öldüğü belirtildi.

Köpeğin arka tarafındaki felç gelmemesi üzerine sağ arka ayağı ve kuyruğu kesildiği, saçmaların isabet ettiği 5 yavrudan 1'inin ise öldüğü belirtildi.

Anne köpek ve yeni doğan 4 yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Anne köpek ve yeni doğan 4 yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
66
32
9
8
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
melly luppy

ah yazık yavrum merhametsiz zalimlerin olduğu bir dünyadayız. Bitmiyorlar! Bitmiyorlar! Biz acıdan bittik onlar bitmiyorlar. Bunları yapanlar gün yüzü göreme... Devamını Gör

melly luppy

Cocuğun ayağını ve kuyruğunu kesmek zorunda kalmışlar. Umarım sahiplenen güzel bir ailesi olur. Off allahım bıktım valla bu cahil toplumdan

Balkan Türkleri

Ne kadar çok ruh hastası cani kişi dolanıyor ortalıkta insan diyemiyorum !