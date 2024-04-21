Hamile Köpeğe Pompalı Tüfekli Saldırı! Bacağı Felç Oldu, Yavrusu Öldü

Zonguldak'ta bir hamile köpek, pompalı tüfekle omuriliğinden vurulmuş vaziyette bulundu. Veterinere götürülen köpeğin sağ arka ayağı ve kuyruğunun felç olduğu, 5 yavrudan 1'inin ise tüfeğin saçmaları nedeniyle öldüğü belirlendi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.