Hamile Köpeğe Pompalı Tüfekli Saldırı! Bacağı Felç Oldu, Yavrusu Öldü
Hamile Köpeğe Pompalı Tüfekli Saldırı! Bacağı Felç Oldu, Yavrusu Öldü
Zonguldak'ta bir hamile köpek, pompalı tüfekle omuriliğinden vurulmuş vaziyette bulundu. Veterinere götürülen köpeğin sağ arka ayağı ve kuyruğunun felç olduğu, 5 yavrudan 1'inin ise tüfeğin saçmaları nedeniyle öldüğü belirlendi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
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Olay, Bartın'ın Mugada köyünde nisan ayının başlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler hamile köpeğe pompalı tüfekle ateş açtı.
Saçmalar köpeğin omuriliğine ve bacağına isabet etti. Yaralı halde doğum yaptığı öğrenilen köpek hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.
Köpeğin arka tarafındaki felç gelmemesi üzerine sağ arka ayağı ve kuyruğu kesildiği, saçmaların isabet ettiği 5 yavrudan 1'inin ise öldüğü belirtildi.
Anne köpek ve yeni doğan 4 yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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ah yazık yavrum merhametsiz zalimlerin olduğu bir dünyadayız. Bitmiyorlar! Bitmiyorlar! Biz acıdan bittik onlar bitmiyorlar. Bunları yapanlar gün yüzü göreme... Devamını Gör
Cocuğun ayağını ve kuyruğunu kesmek zorunda kalmışlar. Umarım sahiplenen güzel bir ailesi olur. Off allahım bıktım valla bu cahil toplumdan
Ne kadar çok ruh hastası cani kişi dolanıyor ortalıkta insan diyemiyorum !