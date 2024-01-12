Halüsinasyon Etkisiyle Köpekleri Kendisine Bağımlı Hale Getiren Zehirli Kurbağa

Avustralya'da bulunan zehirli bir kurbağa türüyle ilgili verilen bilgi, tüm köpek sahiplerinde büyük merak uyandırdı. Bir Twitter kullanıcısı, şeker kamışı olarak adlandırılan kurbağa türünün salgıladığı zehirden dolayı köpekleri öldürdüğünü, az dozda zehir tüketen köpeklerin ise halüsinasyon görerek bu zehirli maddeye bağımlı olduğunu paylaştı. Bizler de büyük merak konusu olan bu olayı sizin için araştırdık. Detaylar içeriğimizde...