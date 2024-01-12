Halüsinasyon Etkisiyle Köpekleri Kendisine Bağımlı Hale Getiren Zehirli Kurbağa
Halüsinasyon Etkisiyle Köpekleri Kendisine Bağımlı Hale Getiren Zehirli Kurbağa
Kaynak: https://twitter.com/halilbabilli/stat...
Avustralya'da bulunan zehirli bir kurbağa türüyle ilgili verilen bilgi, tüm köpek sahiplerinde büyük merak uyandırdı. Bir Twitter kullanıcısı, şeker kamışı olarak adlandırılan kurbağa türünün salgıladığı zehirden dolayı köpekleri öldürdüğünü, az dozda zehir tüketen köpeklerin ise halüsinasyon görerek bu zehirli maddeye bağımlı olduğunu paylaştı. Bizler de büyük merak konusu olan bu olayı sizin için araştırdık. Detaylar içeriğimizde...
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Twitter paylaşımıyla birlikte Avustralya'da bulunan zehirli hayvan popülasyonundan köpeklerimizin de ilginç bir şekilde etkilendiğini öğrendik.
@halilbabilli adlı Twitter kullanıcısı, Avustralya'da bulunan ve 3 kiloya kadar ulaşabilen zehirli şeker kamışı kurbağasından bahsetti.👇
James Cook Üniversitesi'nde biyolog olan Lin Schwarzkopf, köpeklerin meraklı hayvan olduğunu ve bu tür kurbağalara ulaşmak için büyük çaba sarf ettikleri olayları duyduğunu belirtiyor.
Şeker kamışı kurbağasına maruz kalan bazı köpeklerde az dozda aldıkları zehirden dolayı halüsinojenik etkiler gözlemlenebiliyor. Ve köpekler de aslında kullandıkları yasaklı maddeden dolayı bağımlı hale geliyor.
Uzmanlar, bu durumu önlemek için köpek sahiplerine patili dostlarını evde tutmaları gerektiğini belirtiyor.
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Geçmişte verilen tavsiye, köpeğin ağzını en az 10 dakika boyunca hortumla yıkamaktı.
"Zehir, fazlasıyla yapışkan bir madde olduğu için köpeğinizin ağzından zehri almanız oldukça önemlidir. Ne kadar zehirden kurtulursanız köpeğinizin hayatta kalma şansı o kadar yükselir."
Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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