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Halüsinasyon Etkisiyle Köpekleri Kendisine Bağımlı Hale Getiren Zehirli Kurbağa

Halüsinasyon Etkisiyle Köpekleri Kendisine Bağımlı Hale Getiren Zehirli Kurbağa

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.01.2024 - 20:42

Avustralya'da bulunan zehirli bir kurbağa türüyle ilgili verilen bilgi, tüm köpek sahiplerinde büyük merak uyandırdı. Bir Twitter kullanıcısı, şeker kamışı olarak adlandırılan kurbağa türünün salgıladığı zehirden dolayı köpekleri öldürdüğünü, az dozda zehir tüketen köpeklerin ise halüsinasyon görerek bu zehirli maddeye bağımlı olduğunu paylaştı. Bizler de büyük merak konusu olan bu olayı sizin için araştırdık. Detaylar içeriğimizde...

Kaynak: https://twitter.com/halilbabilli/stat...
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Twitter paylaşımıyla birlikte Avustralya'da bulunan zehirli hayvan popülasyonundan köpeklerimizin de ilginç bir şekilde etkilendiğini öğrendik.

Twitter paylaşımıyla birlikte Avustralya'da bulunan zehirli hayvan popülasyonundan köpeklerimizin de ilginç bir şekilde etkilendiğini öğrendik.

@halilbabilli adlı Twitter kullanıcısı, Avustralya'da bulunan ve 3 kiloya kadar ulaşabilen zehirli şeker kamışı kurbağasından bahsetti.👇

@halilbabilli adlı Twitter kullanıcısı, Avustralya'da bulunan ve 3 kiloya kadar ulaşabilen zehirli şeker kamışı kurbağasından bahsetti.👇

Ve tabii ki bizler de kurbağanın köpekler üstünde etkisini sizin için araştırdık.👇

James Cook Üniversitesi'nde biyolog olan Lin Schwarzkopf, köpeklerin meraklı hayvan olduğunu ve bu tür kurbağalara ulaşmak için büyük çaba sarf ettikleri olayları duyduğunu belirtiyor.

James Cook Üniversitesi'nde biyolog olan Lin Schwarzkopf, köpeklerin meraklı hayvan olduğunu ve bu tür kurbağalara ulaşmak için büyük çaba sarf ettikleri olayları duyduğunu belirtiyor.

Araştırmalara göre bu zehirli kurbağalar savunma mekanizması olarak bir salgı salgılıyor ve çoğu köpek her yıl bu salgılanan zehirden dolayı hayatını kaybediyor. Ancak bu zehire maruz kalma derecesine göre köpeklerde farklı etkiler de görülebiliyor.

Şeker kamışı kurbağasına maruz kalan bazı köpeklerde az dozda aldıkları zehirden dolayı halüsinojenik etkiler gözlemlenebiliyor. Ve köpekler de aslında kullandıkları yasaklı maddeden dolayı bağımlı hale geliyor.

Şeker kamışı kurbağasına maruz kalan bazı köpeklerde az dozda aldıkları zehirden dolayı halüsinojenik etkiler gözlemlenebiliyor. Ve köpekler de aslında kullandıkları yasaklı maddeden dolayı bağımlı hale geliyor.

Bir köpeğin zihninde neler olup bittiğini söylemek oldukça zor olsa da, kurbağalardan bir tür psikotropik etki aldıklarına dair oldukça iyi kanıtlar var. Kamış kurbağaları, bufadienolidler olarak bilinen ve kardiyo-toksik steroidler, adrenalin ve halüsinojenik alkaloid bufotenini içeren bir kimyasal salgılar. Bu da köpeklerde uyuşturucu etkisine sebep olur.

Uzmanlar, bu durumu önlemek için köpek sahiplerine patili dostlarını evde tutmaları gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu durumu önlemek için köpek sahiplerine patili dostlarını evde tutmaları gerektiğini belirtiyor.

Köpeğinizde şeker kamışı kurbağasından kaynaklanan zehirlenme meydana gelirse, köpeğinizin hayatta kalma şansını en üst düzeye çıkarmak için yapabileceğiniz şeyler bulunuyor. İlk olarak, köpeğinizin kurbağayı yaladığını görmediyseniz ancak şüpheleniyorsanız;

  • Salya akması, olası ağız köpürmesi;

  • Kırmızı diş etleri;

  • Titreme veya sarsıntı;

  • Olası felç;

  • Spazmlar veya nöbetler;

  • Kusma;

  • Genişlemiş göz bebekleri;

  • Nefes almada zorluk.

Gibi belirtilere dikkat etmeniz gerekir.

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Geçmişte verilen tavsiye, köpeğin ağzını en az 10 dakika boyunca hortumla yıkamaktı.

Geçmişte verilen tavsiye, köpeğin ağzını en az 10 dakika boyunca hortumla yıkamaktı.

Ancak Profesör Allavena, bunun köpek sahiplerinin doğru şeyi yaptıklarını düşünerek köpeklerini kazara boğmalarına yol açtığını belirtti. Köpeğinizin ağzını yıkamak için de bez kullanmanızı önerdi. 'Bir kova su alıp diş etlerini fırçalamak iyi gelebilir. Köpek sahiplerinin ıslak bir bez alıp köpeğinin ağzını fırçalamasını tavsiye ediyoruz.'

"Zehir, fazlasıyla yapışkan bir madde olduğu için köpeğinizin ağzından zehri almanız oldukça önemlidir. Ne kadar zehirden kurtulursanız köpeğinizin hayatta kalma şansı o kadar yükselir."

"Zehir, fazlasıyla yapışkan bir madde olduğu için köpeğinizin ağzından zehri almanız oldukça önemlidir. Ne kadar zehirden kurtulursanız köpeğinizin hayatta kalma şansı o kadar yükselir."

Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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