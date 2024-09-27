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Halterinden Koşu Bandına Hiçbir Şeyin Eksik Olmadığı Bir Spor Salonu Açmak Kaça Patlar?

etiket Halterinden Koşu Bandına Hiçbir Şeyin Eksik Olmadığı Bir Spor Salonu Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 17:01

Her yerde spor salonu görmek mümkün. Sizin de spor salonu açmak gibi bir hayaliniz varsa o zaman ne kadar tutacağına gelin birlikte bakalım...

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Spor salonlarını artık neredeyse her mahallede görmek mümkün.

İyi bir kazanç sağlayan spor salonlarına devamlı üye olanlar olduğu gibi tek sefer giden de birçok insan bulunuyor. Yüksek kazanç elde edilebilen spor salonu açmak kaça patlar bakalım mı?

Spor merkezi açarken dikkat etmeniz gereken birçok müşteri kitlesine hitap etmesi.

Yani sadece gençler ya da sadece yaşlılara hitap eden bir spor salonu açtığınızda müşteriniz sınırlı olacaktır. Bunun için yapmanız gereken herkese hitap edecek nitelikte bir spor salonu açmak. Herkesin ihtiyaçlarına hitap eden böyle bir spor salonu açarak daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz.

Bir spor salonu açmak için önce elbette güzel bir yer bulmanız gerek.

Spor salonu açmak için en az 100 m² alana ihtiyacınız var diyebiliriz. Özellikle dükkanlar, spor salonları için genelde kullanılıyor. Spor salonu için seçilen yerlerin daha ferah hissettirmesi için her yerinin cam olması tercih ediliyor.

Şimdi biraz maliyetlerden de bahsedelim...

Spor salonu açarken birçok maliyet kalemi var. Bunların başında elbette dekorasyon ve aletlerle ilgili masraflar geliyor. Spor salonu açmak için listeleyebileceğimiz masraflar şunlar:

  • Dekorasyon maliyeti

  • Spor ekipmanları

  • Açılış giderleri

  • Aylık masraflar

İlk olarak dekorasyon maliyetlerinden bahsedelim mi?

Dekorasyon denilince kiraladığınız ya da satın aldığınız mekanın içinin tüm düzenlemesini anlamanız gerek. Yani zemin kaplamasından güvenlik kamerasına her şey bunun içine giriyor. Dekorasyon için yapılması gerekenler şunlar:

  • Zemin kaplama

  • Havalandırma

  • Soyunma odası malzemeleri

  • Giriş için masa, sandalye ve bilgisayar

  • Aydınlatma

  • Aynalar

  • Dışarısı ve içerisi için güvenlik kamerası

Bütün bunların hesabını yaparsak 100 m² için 150.000-200.000 civarı tutabileceği düşünülebilir.

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Spor ekipmanları, salon açarken en büyük masraflardan aslında.

Spor salonunda ne kadar çok alet olursa o kadar çok tercih edilir. O yüzden bu masraftan kaçınmamanız gerek. Spor salonunuzda farklı farklı her aletten olmasına dikkat etmelisiniz. Peki ortalama ekipmanlar ne kadar tutar diye soruyorsanız bunun tam bir cevabı yok elbette. Çünkü kalite kalite spor ekipmanlarının fiyatları değişiyor. Ama ortalama 500.000-600.000 civarı bir şey tutacağını düşünebilirsiniz.

Aletlerin tek tek hesabını da yapalım...

  • Mesela ortalama profesyonel bir koşu bandının fiyatı 50.000-60.000 TL. Spor salonunda bir tane koşu bandı yeterli olmayacağı için en az 2 tane almak gerekebilir. 

  • 10.000 civarında dikey bisiklet bulmak mümkün. Yine 2 tane almanız daha iyi olabilir. 

  • Pec Deck makinesi de salon için gerekli. Bu aleti de 30.000 TL civarında bulmak mümkün. 

  • Latt Pulldown makinesinin fiyatı da yine 30.000 TL civarında.

  • Leg Extension ve Prone Leg Curl gibi ayak çalıştıran makineleri 80.000 TL'ye bulmak mümkün. Yani iki aleti 150.000-160.000 TL'ye alabilirsiniz.

Bunlar spor salonu için temel aletler. Bunlar dışında da bir sürü başka alet almak mümkün. Ne kadar çok çeşit olursa ve ne kadar çok alet olursa spor salonunuz o kadar tercih edilir, bunu unutmamalısınız!

Spor aletlerinin dışında mat, dambıl gibi alınması gereken malzemeler de var.

Bir spor salonunda büyüklüğüne göre miktarı değişse de mutlaka yeterli sayıda dambıl, mat, pilates topu gibi aletlerin olması gerekiyor. Bunların da fiyatları elbette kalitesine göre değişiyor. Ama ortalama bir matın fiyatı 1.000 TL civarında. Ortalama dambıl seti de 14.000 TL. Pilates topunun fiyatı da kalitesine göre 700 TL ile 1.300 TL arasında değişiyor.

Tabii açılış giderlerinden de bahsetmek gerek.

Açılış için de yapacağınız bazı masraflar var. Ruhsat almak için hazırlayacağınız evrakların da bir bedeli var elbette. Bunlar için de harcayacağınız tutar 4.000-5.000 TL'yi bulacaktır.

Geldik en can alıcı soruya...

Böyle bir işletme bana ne kazandırır diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Tabii ki konumuna, müşteri potansiyeline, işletmeciliğe ve personele göre bu çok değişse de böyle bir spor salonundan aylık 50.000-60.000 TL kazanılacağını söylemek mümkün. Ama bunun çok değişken olduğunun tekrar altını çizelim!

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