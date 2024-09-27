Halterinden Koşu Bandına Hiçbir Şeyin Eksik Olmadığı Bir Spor Salonu Açmak Kaça Patlar?
Halterinden Koşu Bandına Hiçbir Şeyin Eksik Olmadığı Bir Spor Salonu Açmak Kaça Patlar?
Her yerde spor salonu görmek mümkün. Sizin de spor salonu açmak gibi bir hayaliniz varsa o zaman ne kadar tutacağına gelin birlikte bakalım...
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Spor salonlarını artık neredeyse her mahallede görmek mümkün.
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Spor merkezi açarken dikkat etmeniz gereken birçok müşteri kitlesine hitap etmesi.
Bir spor salonu açmak için önce elbette güzel bir yer bulmanız gerek.
Şimdi biraz maliyetlerden de bahsedelim...
İlk olarak dekorasyon maliyetlerinden bahsedelim mi?
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