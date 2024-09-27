Halterinden Koşu Bandına Hiçbir Şeyin Eksik Olmadığı Bir Spor Salonu Açmak Kaça Patlar?

Spor salonunda ne kadar çok alet olursa o kadar çok tercih edilir. O yüzden bu masraftan kaçınmamanız gerek. Spor salonunuzda farklı farklı her aletten olmasına dikkat etmelisiniz. Peki ortalama ekipmanlar ne kadar tutar diye soruyorsanız bunun tam bir cevabı yok elbette. Çünkü kalite kalite spor ekipmanlarının fiyatları değişiyor. Ama ortalama 500.000-600.000 civarı bir şey tutacağını düşünebilirsiniz.