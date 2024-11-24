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Halı Sahalarda Zeminde Bulunan ve Ayakkabımızda Birikmeye Bayılan Bu Küçük Siyah Parçacıklar Ne İşe Yarar?

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Halı Sahalarda Zeminde Bulunan ve Ayakkabımızda Birikmeye Bayılan Bu Küçük Siyah Parçacıklar Ne İşe Yarar?

Deniz ŞEN
Deniz ŞEN - Editör
24.11.2024 - 10:05

Halı sahada kıran kırana bir maçın ardından stresinizi atıp soyunma odasına geçtiniz. Ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Ancak çıkarmak yetmiyor, ayakkabınızda maç boyu birikip yere dökülen siyah minik parçacıkları da temizlemeniz gerekiyor. 

İşte bahsettiğimiz bu halı sahadaki suni çimin arasında yer alan küçük siyah parçacıklar ne işe yarıyor? Gelin anlatmaya başlayalım.

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Bu parçacıkların adı aslında 'granül'.

Bu parçacıkların adı aslında 'granül'.

Genellikle geri dönüştürülmüş kauçuktan üretiliyor.

Genellikle geri dönüştürülmüş kauçuktan üretiliyor.

Kendisi biraz küçük olsa da aslında pek çok işe yarıyor.

Kendisi biraz küçük olsa da aslında pek çok işe yarıyor.

İlk olarak, sakatlıkları önlemek için varlar.

İlk olarak, sakatlıkları önlemek için varlar.

Oyuncuların düşmesi ya da zıplaması sırasında oluşan darbenin zeminde emilmesini sağlıyorlar.

Oyuncuların düşmesi ya da zıplaması sırasında oluşan darbenin zeminde emilmesini sağlıyorlar.
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Maçın daha zevkli olmasında da payları büyük.

Maçın daha zevkli olmasında da payları büyük.

Çünkü zeminin kaygan olmamasını sağlıyorlar. Ayrıca granüller sayesinde topun sekme oranı da artıyor.

Çünkü zeminin kaygan olmamasını sağlıyorlar. Ayrıca granüller sayesinde topun sekme oranı da artıyor.

Son olarak, bu küçük parçacıklar hava şartlarına karşı belirli bir yalıtım sağladığından, zemin sıcaklığını da dengede tutuyorlar.

Son olarak, bu küçük parçacıklar hava şartlarına karşı belirli bir yalıtım sağladığından, zemin sıcaklığını da dengede tutuyorlar.

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Deniz ŞEN
Deniz ŞEN
Editör
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