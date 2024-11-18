Kamyon ve Tırlarda Havada Bulunan Bu Tekerlekler Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Kamyon ve Tırlarda Havada Bulunan Bu Tekerlekler Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Araba kullanırken ya da yolda yürürken denk geldiğiniz tır ve kamyonlara dikkat ettiyseniz havada asılı duran tekerleklerini de görmüşsünüzdür. Peki ne işe yaradığını da hiç düşündünüz mü?
Çoğu kişi bunların yedek, yani stepne görevi gördüğünü düşünüyor. Ancak işler daha farklı. Gelin bakalım bu tekerleklerin gerçek amacı neymiş?
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Bu tekerlekler, aslında aks kaldırma sistemi ile ilgili. Yani karşılıklı tekerleklerin bağlı olduğu parça.
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Aks kaldırma sistemi, tır, kamyon, otobüs gibi araçlarda bulunuyor.
Bir veya daha fazla aksın (Tekerlek takımının) yere temasını engellemek veya sağlamak amacıyla kullanılıyor.
Tırların arka bölümündeki, yerle temas etmeyen bu tekerlekler de aracın daha fazla yük taşıması gerektiği zaman devreye giriyor.
Çünkü aks ne kadar fazlaysa bir tır da o kadar fazla yük taşıyabilir.
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Ancak ağır bir yük yoksa, kabindeki bir tuş yardımıyla tekerlekler havaya kaldırılıyor.
Bunun sebebi de yakıt yüketimi. Aks sistemine ihtiyaç yokken bile kullanılsaydı, yol ile daha fazla tekerlek temas edecek, bu da sürtünmeyi artıracak ve yakıt tüketimi de yükselecekti.
Aynı zamanda bu tekerleklerin havada durması, onların aşınmasının da önüne geçiyor.
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