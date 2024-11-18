Kamyon ve Tırlarda Havada Bulunan Bu Tekerlekler Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Araba kullanırken ya da yolda yürürken denk geldiğiniz tır ve kamyonlara dikkat ettiyseniz havada asılı duran tekerleklerini de görmüşsünüzdür. Peki ne işe yaradığını da hiç düşündünüz mü?

Çoğu kişi bunların yedek, yani stepne görevi gördüğünü düşünüyor. Ancak işler daha farklı. Gelin bakalım bu tekerleklerin gerçek amacı neymiş?