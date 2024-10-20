Hala Kafası Karışık Olanlara: C Vitaminin Cilde Olan Önemi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Çevresel kirlilik, UV ışınları sigara dumanı… Bunların hepsi cildimizi o kadar çok etkiliyor ki! Zararlı her türlü etkiden korunacak bir cilt bariyeri için de gerekli olan şey, C vitamini! Cildinizin daha sağlıklı olması, cilt hücrelerine zarar verilmesini önlemek gibi etkilere sahip.