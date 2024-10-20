Hala Kafası Karışık Olanlara: C Vitaminin Cilde Olan Önemi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Hala Kafası Karışık Olanlara: C Vitaminin Cilde Olan Önemi Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Cilt bakımınızda C vitaminine mutlaka yer vermeniz gerekiyor. Peki neden? Bunun cevabı için aşağı kaydırmaya devam etmenizi öneririz!
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1. Cilt bakımında en önemli şeylerden biri olan kolajen üretimini artırır!
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2. Cilt tonunu eşitleme işi de C vitamininde!
3. Güneşin zararlı ışınlarının sebep olduğu hasarı onarır!
4. Ay gibi parlayan ciltler için de C vitamini şart!
5. Özellikle makyaj yaparken bizi çok rahatsız eden ince çizgiler yok olur!
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