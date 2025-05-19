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Hakem Ligin Kaderini Tayin Etti

etiket Hakem Ligin Kaderini Tayin Etti

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
19.05.2025 - 19:38

Futbol sadece sahada oynanmıyor. Bunu sezon boyunca defalarca yaşadık, özellikle de Beşiktaş söz konusu olduğunda. Ancak Alanyaspor maçı, hakem kararlarının artık sadece maçların değil, tüm ligin kaderini nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gösterdi.

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Tanıdık Bir Senaryo: Mehmet Türkmen

Tanıdık Bir Senaryo: Mehmet Türkmen

Bu sezonun başında Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta hakem Mehmet Türkmen'i mimlemiştim. Gedson’u tahrik edip oyundan attı, maçın kaderine doğrudan etki etti. O maçı, sadece rakibi değil, hakemi de yenerek kazandık.

Bu hafta oynanan Alanyaspor maçında ise, Beşiktaş’ın tamamen nizami bir golü iptal edildi. Gerekçe olarak, golden önce Rafa Silva’nın rakibine faul yaptığı öne sürüldü. Eğer hakem bu pozisyonda gerçekten faul gördüyse, neden pozisyonun tamamlanmasını bekledi? Faul kararı verilecekse, bu pozisyonun başladığı anda düdük çalınmalıydı. Yok eğer pozisyonda kararsız kaldıysa, oyunu devam ettirip ardından VAR’dan gelecek uyarıyla kararını netleştirmeliydi. Ama öyle olmadı. Gol iptal edildi.

Burada 'hakem hatası' diyemiyorum. Çünkü bu kararın bilinçli verildiğine inanıyorum. Mourinho'nun “bu ligde dönen dolaplar” ifadesine sonuna kadar katılıyorum. Sezon başında şampiyonun belli olduğu bir düzende, hakemlerden adil kararlar beklemek saflık olur.

Beşiktaşlı Futbolculara Birkaç Söz

Beşiktaşlı Futbolculara Birkaç Söz

Gelelim sahadaki asıl oyunculara... Görünen o ki, Beşiktaşlı bazı futbolcular için ligi üçüncü bitirmek ile dördüncü bitirmek arasında bir fark yok. Sezon sonunda ayrılmayı kafalarına koymuş olanlar “benden sonrası tufan” diyerek sorumluluktan uzak duruyor. Gidişleri Beşiktaş’a yük olmadan gerçekleşecekse, yolları açık olsun. Ancak formayı terletmeden çıkmak, Beşiktaş ruhuyla bağdaşmaz.

İstatistikler Yalan Söylemez

Maçın istatistikleri de bu ciddiyetsizliği gözler önüne seriyor:

Topa sahip olma oranı %61. 587 pasın %89’u isabetli. Rakip ise sadece 387 pas yapabilmiş. Ama tüm bu sayılara rağmen biz rakip kaleye sadece 12 şut atabilmişiz. Rakip ise 11 şutla yanıt vermiş. Bu tablo, sahadaki rahatlığın, rakibi küçümsemenin ve konsantrasyon eksikliğinin açık bir göstergesidir.

Ligde üçüncülük gibi önemli bir hedef varken, futbolcuların bu rahat tavırları kabul edilemez. Şimdi her şey Samsunspor’un puan kaybetmesine bağlı. Beşiktaş kendi kaderini başkasının ayağına bırakmamalıydı.

Final Söz: Sezon Bitsin Artık

Taraftarın da futbolcunun da yönetimin de dili aynı şeyi söylüyor artık:

Bu sezon bir an önce bitsin de hepimiz rahatlayalım!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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