Hakem Ligin Kaderini Tayin Etti

Bu sezonun başında Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta hakem Mehmet Türkmen'i mimlemiştim. Gedson’u tahrik edip oyundan attı, maçın kaderine doğrudan etki etti. O maçı, sadece rakibi değil, hakemi de yenerek kazandık.

Bu hafta oynanan Alanyaspor maçında ise, Beşiktaş’ın tamamen nizami bir golü iptal edildi. Gerekçe olarak, golden önce Rafa Silva’nın rakibine faul yaptığı öne sürüldü. Eğer hakem bu pozisyonda gerçekten faul gördüyse, neden pozisyonun tamamlanmasını bekledi? Faul kararı verilecekse, bu pozisyonun başladığı anda düdük çalınmalıydı. Yok eğer pozisyonda kararsız kaldıysa, oyunu devam ettirip ardından VAR’dan gelecek uyarıyla kararını netleştirmeliydi. Ama öyle olmadı. Gol iptal edildi.

Burada 'hakem hatası' diyemiyorum. Çünkü bu kararın bilinçli verildiğine inanıyorum. Mourinho'nun “bu ligde dönen dolaplar” ifadesine sonuna kadar katılıyorum. Sezon başında şampiyonun belli olduğu bir düzende, hakemlerden adil kararlar beklemek saflık olur.