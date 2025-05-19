Hakem Ligin Kaderini Tayin Etti
Futbol sadece sahada oynanmıyor. Bunu sezon boyunca defalarca yaşadık, özellikle de Beşiktaş söz konusu olduğunda. Ancak Alanyaspor maçı, hakem kararlarının artık sadece maçların değil, tüm ligin kaderini nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gösterdi.
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Tanıdık Bir Senaryo: Mehmet Türkmen
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Beşiktaşlı Futbolculara Birkaç Söz
Final Söz: Sezon Bitsin Artık
Taraftarın da futbolcunun da yönetimin de dili aynı şeyi söylüyor artık:
Bu sezon bir an önce bitsin de hepimiz rahatlayalım!
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