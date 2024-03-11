Haftanın Yantrası Vashikaran Haftanın Kristali Mavi Kaya Kuvars
Haftanın Yantrası Vashikaran Haftanın Kristali Mavi Kaya Kuvars
Aşk hayatınızda ilişkileriniz başlayıp kısa sure içinde bitiyor mu? Eş ya da sevgilinizle iletişimde problemler mi yaşıyorsunuz? Başkalarının sebep olduğu enerjiler ilişkinizde huzursuzluklara mı sebep oluyor?
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Vashikaran yantra, olumlu etkileri ile ilişkinizde dengeyi sağlar ve sevgi bağınızı güçlendirir.
Haftanın kristali mavi kaya kuvars
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