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Haftanın Yantrası Vashikaran Haftanın Kristali Mavi Kaya Kuvars

etiket Haftanın Yantrası Vashikaran Haftanın Kristali Mavi Kaya Kuvars

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 08:04

Aşk hayatınızda ilişkileriniz başlayıp kısa sure içinde bitiyor mu? Eş ya da sevgilinizle iletişimde problemler mi yaşıyorsunuz? Başkalarının sebep olduğu enerjiler ilişkinizde huzursuzluklara mı sebep oluyor?

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Vashikaran yantra, olumlu etkileri ile ilişkinizde dengeyi sağlar ve sevgi bağınızı güçlendirir.

Vashikaran yantra, olumlu etkileri ile ilişkinizde dengeyi sağlar ve sevgi bağınızı güçlendirir.

Gücü, sevgiyi yaşamınıza çekmeye yardımcı bir yantradır. Aşk ilişkileri, evliliğin daim olması ve sevginin artması için son derece etkilidir. Özellikle yeni evli çiftlerin kullandığı bir yantradır. Evlilik bağının güçlenmesi, ilişkiye dışarıdan gelecek müdahalelere karşı koruma sağlayan KORUYUCU bir yardımcıdır. Doğum haritalarında Venüs ve Ay zararlı konumda ise ve kişi ikili ilişkilerinde mutsuzluk yarım kalmışlıklar yaşıyorsa Ay’ın Boğa burcunda olduğu günde kullanılmaya başlamalıdır. Aldım, kabul ettim EVET EVET EVET . 

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından marka koruması altındadır kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali mavi kaya kuvars

Haftanın kristali mavi kaya kuvars

Mavi Kuvars, gücü, duygusal gücü, net iletişimi ve iç huzuru artıran güçlü titreşime sahip, nadir, ışıltıları ile çok güçlü bir kristaldir. Bu muhteşem enerji, ruhsal şifacılara, uygulayıcılara ve aşırı kendini suçlama duygularına, kurban zihniyetine ve karamsarlığa sahip kişiler için son derece faydalıdır.  İşyerlerimizde, evlerimizde, salonlarımızda kullanıldığında çok faydalıdır. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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