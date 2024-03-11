Haftanın Yantrası Vashikaran Haftanın Kristali Mavi Kaya Kuvars

Gücü, sevgiyi yaşamınıza çekmeye yardımcı bir yantradır. Aşk ilişkileri, evliliğin daim olması ve sevginin artması için son derece etkilidir. Özellikle yeni evli çiftlerin kullandığı bir yantradır. Evlilik bağının güçlenmesi, ilişkiye dışarıdan gelecek müdahalelere karşı koruma sağlayan KORUYUCU bir yardımcıdır. Doğum haritalarında Venüs ve Ay zararlı konumda ise ve kişi ikili ilişkilerinde mutsuzluk yarım kalmışlıklar yaşıyorsa Ay’ın Boğa burcunda olduğu günde kullanılmaya başlamalıdır. Aldım, kabul ettim EVET EVET EVET .

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