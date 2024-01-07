Haftanın Yantrası Şaman Kurmez, Kristali Belemnit

Belemnitlerin nesli Kretase Dönemi sonunda, yani dinozorların ortadan kaybolmasıyla hemen hemen aynı zamanda tükendi. Bununla birlikte, onlar hakkında çok şey biliyoruz çünkü genellikle fosil olarak bulunurlar. Hayvanın izlerinin kalıntıları daha sonra katılaşarak kayaya dönüşen çökeltiler tarafından gömüldüğünde oluşurlar.

Yıllar önce, Endenozya’da şeytanın parmağına benzetilen görünümüyle batıl inançlı köylüleri korkutmuştur. Çoğu ona kirli güçlerle bağlantılar atfetmiş olsa da, bilimin gelişmesiyle birlikte, bu mineralin sadece mezozoiklerin eski yumuşakçalarının fosilleşmiş kabukları olduğu ortaya çıktı.

Milyonlarca yıl boyunca birçok kayayla kaplandılar, ancak konik şekil korundu. Taşın ikinci adı gökyüzü okudur. Bu fosilin oldukça zengin bir tarihi var ve gerçekten güçlü bir enerjiye sahip. Geçmişini tamamen, yaklaşık 130 milyon yıl önce dünya üzerinde yaşayan en eski yumuşakçalardan biri olan belemnitlere borçludur. Bu canlıların kalamarın uzak ataları olduğuna ve tarih öncesi çağlarda denizlerde ve okyanuslarda yaygın olarak bulunmaktadır. Belemnit yaşamı temsil eder. Herhangi bir niyete, fikre veya yaratıma hayat verecektir. Bunu başarmanız, görevi tamamlamak için gerekeni yapmanız için size ilham verecek olan enerjiyi barındırır. Ruhsal saldırılara karşı bulunduğu ortamda yaydığı güçlü titreşimler ile koruyucudur.

Belemnit ile tutarlı, kolay ve pürüzsüz bir akış vardır. Hayatın biraz kayalık ve inişli çıkışlı olduğunu düşünüyorsanız, nefes alacağınız ve merkezlenebileceğiniz güvenli bir alan bulmanıza yardımcı olması için ev ya da iş yerinizde Belemnit kullanın.

Belemnit çok fiziksel, dünyaya dayalı bir hayatta kalma enerjisi taşır. Özellikle tıbbi bir olaydan sonra iyileşenlere dayanıklılık ve güç verir.

Sağlam bir temel oluşturan kaya görevi görebilir, yani yeni bir projeye başlıyorsanız, yeni bir deneyime adım atıyorsanız veya yeni bir maceraya yeni bir başlangıç yapıyorsanız, Belemniti yakınınızda tutmak isteyeceksiniz demektir. Karar verirken ve ileriye doğru adımlar atarken dengeli ve merkezde kalmanıza yardımcı olacaktır.

Belemnit, bağlı olduğunuz karmaları ve kordonları enerjik bir şekilde dönüştürüp şifalanmanıza yardımcı olacaktır. Takıntılar kaygılar psikolojik rahatsızlıklar (eski şartlanmalar vb.) diğerleri ise bizim tarafımızdan bilinmeden oraya konur. Neyi tutacağımıza ya da neyi çıkaracağımıza karar vermek bize kalmış. Belemnit de bu süreçte yardımcı olacaktır.

Belemnit fiziksel olarak sindirim sistemi yoluyla eliminasyon sürecine yardımcı olabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu şeyin emilmesine ve ihtiyaç duyulmayan şeyin serbest bırakılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda hafif bir detokslayıcıdır.

Kabızlık şişkinlik veya bazı ilaçlar gibi bağırsak rahatsızlıklarından / sorunlarından muzdarip olanlar Belemnite ile çalışmaktan fayda görebilir.

Belemnitler (Fosilleşmiş Kalamar Dokunaçları) , aynı zamanda Yıldız Işıkları ve Yıldırımlar lakaplarını da taşır.

Fiziksel, duygusal, zihinsel bütünleşme sağlar.

Belemniti aldığınızda mutlaka programlayın.

“Ben, ruhumun hayallerindeki yaşamı yaratacağım enerjiyi faaliyete geçirdim.”

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

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