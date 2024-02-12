Haftanın Yantrası Aşk Love-Mutluluk Aşk Şaman Yantrası

Pembe aura kuvars ile çelişkilerinizi yenin. Duygularınızı ifade etmenin zayıflık olmadığının yüksek bilincini aşk ile ifade edin. Yanlış kişilere gereğinden fazla değer verip hayal kırıklarınızdan özgürleşerek, ışığınızı ışığı ile birleştirecek insanlar ile kesişsin kalpleriniz. Doğum haritalarınızda aşk ve ilişkileri temsil eden evin enerjilerini yükseltip aşkı hayatlarınıza taşıyın.

NOT: Aura kuvarslarınızı sadece tütsü ile arındırmalı bir başkasının kristaliniz ile temas etmesine izin vermemelisiniz. Aura kuvarsınızı kaya olarak evlerinizin salonunda kuzey doğu yönünde kolye olarak taşıyacaksınız kalp sembolünün içinde güneş ve ay enerjisi ile birleşmiş olarak kullanmayı seçmelisiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio