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Haftanın Yantrası Aşk Love-Mutluluk Aşk Şaman Yantrası

etiket Haftanın Yantrası Aşk Love-Mutluluk Aşk Şaman Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 07:01

Aşk hayatınızda sürekli benzer olaylar ile sınanıyor, kişiler değişse de benzer yarım kalmışlıklar ile hayal kırıklıklarına mı uğruyorsunuz? 5 element güçlü sembol ve şaman sayılarının bir araya geldiği yantra ile doğum haritalarınız da Venüs Mars ve Ay’ın enerjisini yükselterek ilişkileri temsil eden evin enerjisini dengeleyerek, sevip sevildiğiniz ilişkiler içinde yer alarak, aşkın sevginin gücünü kalbinizde beraberliğinizde yaşayabilirsiniz.

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Yantranızın astrolojik olarak gezegen saatlerine göre size özel hazırlanması tam bir inanç ve bilinç ile kullanmanız etkisini kısa süre içinde görmenizde fayda sağlayacaktır.

Yantranızın astrolojik olarak gezegen saatlerine göre size özel hazırlanması tam bir inanç ve bilinç ile kullanmanız etkisini kısa süre içinde görmenizde fayda sağlayacaktır.

Şunu unutmayın yantarınıza enerjisinden rahatsızlık duyduğunuz birinin dokunmasına izin vermemelisiniz. Yantralarımızın uzman bir kişi tarafından hazırlanması ve bizler kullanırken tıpkı bir tohum gibi uygulamasını yüksek bir bilinci ile ulu orta paylaşmadan yaptığımız sürece filizleneceğini asla unutmamalıyız. Evrenin şaşmaz belli kuralları vardır. Mesele bir fidanı sonbaharda değil de kavurucu yaz sıcağında ekerseniz o fidan maalesef büyük ihtimalle kuruyacaktır. İşte bu yüzden işinin gerçek uzmanlarının bilgisi ile hazırlanmış yantraları kullanmamız fayda görmemiz açısından çok önemlidir. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet …

Pembe aura kuvars ile aşkı kendinize çekin

Pembe aura kuvars ile aşkı kendinize çekin

Pembe aura kuvars ile çelişkilerinizi yenin. Duygularınızı ifade etmenin zayıflık olmadığının yüksek bilincini aşk ile ifade edin.  Yanlış kişilere gereğinden fazla değer verip hayal kırıklarınızdan özgürleşerek, ışığınızı ışığı ile birleştirecek insanlar ile kesişsin kalpleriniz. Doğum haritalarınızda aşk ve ilişkileri temsil eden evin enerjilerini yükseltip aşkı hayatlarınıza taşıyın. 

NOT: Aura kuvarslarınızı sadece tütsü ile arındırmalı bir başkasının kristaliniz ile temas etmesine izin vermemelisiniz. Aura kuvarsınızı kaya olarak evlerinizin salonunda kuzey doğu yönünde kolye olarak taşıyacaksınız kalp sembolünün içinde güneş ve ay enerjisi ile birleşmiş olarak kullanmayı seçmelisiniz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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