Haftanın Yantrası Aşk Love-Mutluluk Aşk Şaman Yantrası
Haftanın Yantrası Aşk Love-Mutluluk Aşk Şaman Yantrası
Aşk hayatınızda sürekli benzer olaylar ile sınanıyor, kişiler değişse de benzer yarım kalmışlıklar ile hayal kırıklıklarına mı uğruyorsunuz? 5 element güçlü sembol ve şaman sayılarının bir araya geldiği yantra ile doğum haritalarınız da Venüs Mars ve Ay’ın enerjisini yükselterek ilişkileri temsil eden evin enerjisini dengeleyerek, sevip sevildiğiniz ilişkiler içinde yer alarak, aşkın sevginin gücünü kalbinizde beraberliğinizde yaşayabilirsiniz.
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Yantranızın astrolojik olarak gezegen saatlerine göre size özel hazırlanması tam bir inanç ve bilinç ile kullanmanız etkisini kısa süre içinde görmenizde fayda sağlayacaktır.
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