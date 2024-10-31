Haftanın Sonuna Doğru 31 Ekim'de Borsa İstanbul ve Piyasalardaki Son Durum!
Haftanın Sonuna Doğru 31 Ekim'de Borsa İstanbul ve Piyasalardaki Son Durum!
Bugün Ekim ayının son günü, aynı zamanda hafta sonuna yaklaşırken yatırımcılar gözlerini piyasaya çevirmiş durumda. Borsa İstanbul’dan altın ve döviz kurlarına kadar, piyasaların bugünkü hareketleri işte karşınızda!
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Haftanın son günlerine doğru BIST 100 endeksi, %1,66 düşüşle 8.857,15 puanda yer alıyor.
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Sektörlerde spor endeksi %0,40 artışla en fazla değer kazanan olurken, finansal kiralama ve faktoring %1,07’lik kayıpla en çok düşen sektör konumunda.
Dolar/TL yatay seyrini koruyor.
Euro/TL, yüzde 0,1’lik bir artışla 37,33 seviyesine çıkmış durumda.
Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği ons altın, bugün 2.790,14 dolarla en yüksek seviyesini gördü.
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