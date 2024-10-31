Görüş Bildir
Haberler
Finans
Haftanın Sonuna Doğru 31 Ekim'de Borsa İstanbul ve Piyasalardaki Son Durum!

etiket Haftanın Sonuna Doğru 31 Ekim'de Borsa İstanbul ve Piyasalardaki Son Durum!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 18:27

Bugün Ekim ayının son günü, aynı zamanda hafta sonuna yaklaşırken yatırımcılar gözlerini piyasaya çevirmiş durumda. Borsa İstanbul’dan altın ve döviz kurlarına kadar, piyasaların bugünkü hareketleri işte karşınızda!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Haftanın son günlerine doğru BIST 100 endeksi, %1,66 düşüşle 8.857,15 puanda yer alıyor.

Haftanın son günlerine doğru BIST 100 endeksi, %1,66 düşüşle 8.857,15 puanda yer alıyor.

Bankacılık sektörü yüzde 0,02 yükseliş gösterirken, holding endeksi ise yüzde 0,04’lük hafif bir düşüşte.

Sektörlerde spor endeksi %0,40 artışla en fazla değer kazanan olurken, finansal kiralama ve faktoring %1,07’lik kayıpla en çok düşen sektör konumunda.

Sektörlerde spor endeksi %0,40 artışla en fazla değer kazanan olurken, finansal kiralama ve faktoring %1,07’lik kayıpla en çok düşen sektör konumunda.

Geçtiğimiz gün BIST 100 endeksi, %0,68’lik kazançla 9.006,55 puandan kapanarak alıcılı bir seyir izlemişti.

Dolar/TL yatay seyrini koruyor.

Dolar/TL yatay seyrini koruyor.

Haftanın son günlerinde dolar, TL karşısında yatay seyrini sürdürüyor. Güne 34,2539 seviyesinden başlayan dolar kuru, şu sıralarda 34,25 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL, yüzde 0,1’lik bir artışla 37,33 seviyesine çıkmış durumda.

Euro/TL, yüzde 0,1’lik bir artışla 37,33 seviyesine çıkmış durumda.

Euro cephesindeki bu hareketlilik, Avrupa Merkez Bankası’nın son politika kararlarının yankılarını taşırken, dolar karşısında da Euro/Dolar paritesi yüzde 0,03 artışla 1,0859 seviyesinden işlem görüyor.

Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği ons altın, bugün 2.790,14 dolarla en yüksek seviyesini gördü.

Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği ons altın, bugün 2.790,14 dolarla en yüksek seviyesini gördü.

Şu sıralarda önceki kapanışının %0,3 altında, 2.770 dolardan işlem gören ons altın, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisi altında.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gram altın ise ons altın ve dolar/TL kuru baz alınarak 3.051 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ise ons altın ve dolar/TL kuru baz alınarak 3.051 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın, bugün 4.876 TL seviyesinde, Cumhuriyet altını ise 20.510 TL’den satılıyor.

Petrol piyasasında ise Brent fiyatı 73,25 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol piyasasında ise Brent fiyatı 73,25 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Enerji piyasaları, küresel ekonomik göstergelere göre dalgalanma gösteriyor ve özellikle haftanın ilerleyen günlerinde arz-talep gelişmeleri yatırımcıların radarında olacak.

Küresel piyasalarda ABD’de yaklaşan başkanlık seçimi ve yarın açıklanacak istihdam raporuna yönelik beklentiler negatif bir seyir yaratıyor.

Küresel piyasalarda ABD’de yaklaşan başkanlık seçimi ve yarın açıklanacak istihdam raporuna yönelik beklentiler negatif bir seyir yaratıyor.

Özellikle döviz ve altın fiyatlarında ABD kaynaklı dalgalanmaların devam edebileceği düşünülüyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın