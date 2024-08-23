Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Dolar ve Altın Kapanış Değerleri

23 Ağustos Cuma günü, haftanın son işlem gününde finansal piyasalarda önemli hareketlenmeler yaşandı. BIST 100 endeksi değer kaybederken, döviz kurları ve altın fiyatları yatırımcıların odak noktasındaydı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi nasıl bir kapanış yaptı? Dolar/TL kuru ve altın ons fiyatları haftayı hangi seviyelerde tamamladı?