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Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Dolar ve Altın Kapanış Değerleri

etiket Haftanın Son İşlem Gününde Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Dolar ve Altın Kapanış Değerleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 18:33

23 Ağustos Cuma günü, haftanın son işlem gününde finansal piyasalarda önemli hareketlenmeler yaşandı. BIST 100 endeksi değer kaybederken, döviz kurları ve altın fiyatları yatırımcıların odak noktasındaydı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi nasıl bir kapanış yaptı? Dolar/TL kuru ve altın ons fiyatları haftayı hangi seviyelerde tamamladı?

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Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksi düşüşte!

Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksi düşüşte!

23 Ağustos Cuma günü, haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yatırımcıları biraz üzdü. Endeks, %2,64 düşüşle 9.659,53 puandan kapanış yaptı. Hafta boyunca yaşanan belirsizlikler, piyasalardaki temkinli havayı artırırken, borsada bu düşüş kaçınılmaz oldu.

Döviz kurlarına baktığımızda:

Döviz kurlarına baktığımızda:

Dolar/TL kuru, gün boyunca 34,0049 seviyelerinde seyretti ve %0,22 oranında hafif bir yükseliş yaşadı.

Euro/TL kuru ise 38,0445 seviyesine ulaştı ve %0,71 oranında bir artış kaydetti. Euro, dolara karşı da değer kazanmaya devam ediyor; euro/dolar paritesi 1,1178 seviyesinde %0,60 oranında yükseldi.

Faiz oranları haftanın son gününde %42,06 seviyesinde sabit kaldı.

Faiz oranları haftanın son gününde %42,06 seviyesinde sabit kaldı.

Küçük bir düşüş olan %0,07’lik azalma, piyasada önemli bir hareketlenme olmadığını gösteriyor.

Altın ons fiyatı ise 2.511,00 dolar seviyesine çıkarak %1,07 oranında bir artış gösterdi.

Altın ons fiyatı ise 2.511,00 dolar seviyesine çıkarak %1,07 oranında bir artış gösterdi.

Ayrıca, gram altın fiyatları da dikkat çekici seviyelerdeydi. Gram altın alış fiyatı 2.744,85 TL, satış fiyatı ise 2.745,23 TL olarak işlem gördü.

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