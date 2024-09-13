Haftanın Son Gününde Rekor Kıran 10 Hisse: 13 Eylül Borsasında En Yüksek Artışlar!
Haftanın Son Gününde Rekor Kıran 10 Hisse: 13 Eylül Borsasında En Yüksek Artışlar!
Yatırımcılar için oldukça hareketli geçen bu günde, bazı şirket hisseleri büyük kazançlar sağladı. İşte günün en çok kazandıran hisseleri ve sektörlerine göre performansları!
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1. NİBAŞ Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NİBAS)
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2. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)
3. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM)
4. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)
5. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK)
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