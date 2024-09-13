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Haftanın Son Gününde Rekor Kıran 10 Hisse: 13 Eylül Borsasında En Yüksek Artışlar!

etiket Haftanın Son Gününde Rekor Kıran 10 Hisse: 13 Eylül Borsasında En Yüksek Artışlar!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 18:31

Yatırımcılar için oldukça hareketli geçen bu günde, bazı şirket hisseleri büyük kazançlar sağladı. İşte günün en çok kazandıran hisseleri ve sektörlerine göre performansları!

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1. NİBAŞ Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NİBAS)

1. NİBAŞ Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NİBAS)

Beton sanayi sektöründe öne çıkan NİBAŞ hissesi, %10,00 artışla 16,17 TL’ye yükseldi. Yatırımcıların radarına giren bu hisse, inşaat sektörünün son dönemdeki yükselişinden nasibini aldı.

2. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)

2. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO)

Günün en çok kazandıran hisselerinden biri olan VKFYO, %10,00 değer kazanarak 20,90 TL seviyesine ulaştı.

3. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM)

3. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM)

Çimento sektörünün liderlerinden NUHCM hissesi, %9,99 artışla 262,00 TL’ye yükseldi. Sektördeki toparlanma sinyalleri, yatırımcıların bu hisseye olan ilgisini artırdı.

4. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

4. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

Kimya sektöründe dikkat çeken ALKIM, %9,97 artışla 35,30 TL’ye çıkarak yatırımcılarına güçlü bir kazanç sundu.

5. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK)

5. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK)

Sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan MAKTK, %9,97 artışla 9,60 TL’ye yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

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6. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

6. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Tekstil sektöründe yer alan DIRIT, %9,96 artışla 50,25 TL’ye çıkarak yatırımcıların ilgisini çeken hisselerden biri oldu.

7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

HEKTS, haftalık %9,92 artışla 11,97 TL’ye ulaştı ve kimya sektöründe yatırımcıların radarına girdi.

8. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

8. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Finans sektörünün dikkat çeken isimlerinden KTLEV, %9,96 artışla 52,65 TL’ye yükseldi.

9. Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

9. Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

MEGAP, %9,09 artışla 2,40 TL'ye çıkarak sanayi sektörü hisselerinden biri oldu.

10. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)

10. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)

TDGYO, bugün %9,18 artarak 11,74 TL'ye yükseldi. Dün de %10 artışla 10,78 TL seviyesinde kapanan hisse, gayrimenkul sektöründeki kazançlarını sürdürüyor.

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