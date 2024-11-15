Haftanın Son Günü 15 Kasım’da Piyasalarda Hareketlilik! Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum
Haftanın Son Günü 15 Kasım’da Piyasalarda Hareketlilik! Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum
Cuma günü itibarıyla hem Türkiye’den hem de dünyadan piyasalar yoğun bir gündemi geride bırakıyor. Haftanın son iş günü, yatırımcılar için dikkatle takip edilen veriler ve gelişmelerle dolu. İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından Brent petrolün durumuna kadar ekonomide güncel durum ve öne çıkan detaylar:
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BIST 100 endeksi bugün ne durumda?
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Özellikle bankacılık ve holding sektörleri pozitif ayrışarak sırasıyla yüzde 0,18 ve yüzde 0,20 oranında değer kazandı.
Dünkü işlemlerde ise BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,29 değer kazancıyla 9.420,42 puandan tamamlamıştı.
Döviz piyasasında hareketlilik haftanın son iş günü de devam ediyor.
Küresel piyasalarda ons altın, şu anda 2.573,71 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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