Haftanın Son Günü 15 Kasım’da Piyasalarda Hareketlilik! Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Cuma günü itibarıyla hem Türkiye’den hem de dünyadan piyasalar yoğun bir gündemi geride bırakıyor. Haftanın son iş günü, yatırımcılar için dikkatle takip edilen veriler ve gelişmelerle dolu. İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından Brent petrolün durumuna kadar ekonomide güncel durum ve öne çıkan detaylar: