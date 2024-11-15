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Haftanın Son Günü 15 Kasım’da Piyasalarda Hareketlilik! Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

etiket Haftanın Son Günü 15 Kasım’da Piyasalarda Hareketlilik! Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 18:33

Cuma günü itibarıyla hem Türkiye’den hem de dünyadan piyasalar yoğun bir gündemi geride bırakıyor. Haftanın son iş günü, yatırımcılar için dikkatle takip edilen veriler ve gelişmelerle dolu. İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından Brent petrolün durumuna kadar ekonomide güncel durum ve öne çıkan detaylar:

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BIST 100 endeksi bugün ne durumda?

BIST 100 endeksi bugün ne durumda?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi şu anda 9.405,30 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda yüzde 0,16 oranında bir düşüş yaşanırken, sektörel performanslar genel tabloyu dengelemeye çalışıyor.

Özellikle bankacılık ve holding sektörleri pozitif ayrışarak sırasıyla yüzde 0,18 ve yüzde 0,20 oranında değer kazandı.

Özellikle bankacılık ve holding sektörleri pozitif ayrışarak sırasıyla yüzde 0,18 ve yüzde 0,20 oranında değer kazandı.

Ulaştırma sektörü ise yüzde 0,48 ile günün en çok kazandıran sektörü oldu ve yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Dünkü işlemlerde ise BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,29 değer kazancıyla 9.420,42 puandan tamamlamıştı.

Dünkü işlemlerde ise BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,29 değer kazancıyla 9.420,42 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü düşüşe rağmen genel görünümde sektörel bazda pozitif hareketler dikkat çekiyor.

Döviz piyasasında hareketlilik haftanın son iş günü de devam ediyor.

Döviz piyasasında hareketlilik haftanın son iş günü de devam ediyor.

Dolar, 34,4245 TL seviyesine çıkarak günlük bazda %0,26 oranında artış gösterdi. Euro ise nispeten daha sakin bir seyir izleyerek 36,2704 TL seviyesinden işlem görüyor ve %0,09’luk bir artış kaydetti.

Küresel piyasalarda ons altın, şu anda 2.573,71 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ons altın, şu anda 2.573,71 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bugün içerisinde 2.568 dolar ile son iki ayın en düşük seviyesini test eden ons altın, ABD’de faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerle baskılanıyor.

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Türkiye’de ise gram altın 2.845 TL, çeyrek altın 4.661 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Türkiye’de ise gram altın 2.845 TL, çeyrek altın 4.661 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Yarım altın 9.474,20 TL’den alınırken, 9.720,27 TL’den satılıyor. Tam altına baktığımızda ise alış fiyatı 19.720,27 TL, satış fiyatı ise 20.094,51 TL olarak işlem görüyor.

Petrol piyasalarında ise durum farklı.

Petrol piyasalarında ise durum farklı.

Brent petrol, haftanın son iş gününde yüzde 0,80 değer kaybederek 71,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda da gündem yoğun.

Küresel piyasalarda da gündem yoğun.

Çin ekonomisi toparlanma sinyalleri verirken, Asya borsaları bu gelişmeden olumlu etkilenmiş durumda. Avrupa borsalarında ise dalgalı bir seyir hâkim.

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