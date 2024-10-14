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Haftanın İlk Gününden Ekonomiyi Takip Edenler Buraya: 14 Ekim Verileriyle Borsa, Dolar ve Altın!

etiket Haftanın İlk Gününden Ekonomiyi Takip Edenler Buraya: 14 Ekim Verileriyle Borsa, Dolar ve Altın!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 18:13

Borsa İstanbul'da ve döviz kurlarında bu hafta nasıl bir başlangıç yapıldığını merak ediyorsanız, tüm detayları sizin için derledik! İşte haftanın ilk gününden piyasalara dair önemli veriler:

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya 8.722,57 puan ile başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya 8.722,57 puan ile başladı.

Endeks %1,70'lik bir düşüşle dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'daki diğer endekslerde ise farklı bir tablo var. Bankacılık endeksi %0,15, holding endeksi ise %0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında madencilik %0,71 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Sektör endeksleri arasında madencilik %0,71 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Bu artış, dünya genelinde metal fiyatlarının yükselmesi ve yerli madencilik faaliyetlerinin artmasıyla bağlantılı.  Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı %1,39 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

Bugün 34,2641 TL seviyesine ulaşan Dolar/TL kuru, %0,05'lik bir düşüş yaşadı.

Bugün 34,2641 TL seviyesine ulaşan Dolar/TL kuru, %0,05'lik bir düşüş yaşadı.

Euro/TL de benzer bir dalgalanma sergiliyor. 37,4153 TL seviyesinde işlem gören Euro, %0,19'luk bir gerileme ile dikkat çekiyor.

Euro, dolara karşı zayıflamaya devam ediyor.

Euro, dolara karşı zayıflamaya devam ediyor.

Bugünkü 1,0908 seviyesine ulaşan EUR/USD paritesi %0,27'lik bir düşüş yaşadı.

Altın yatırımcıları, ons fiyatlarının 2.645,78 dolar seviyesine inmesiyle birlikte %0,39'luk bir düşüş yaşadı.

Altın yatırımcıları, ons fiyatlarının 2.645,78 dolar seviyesine inmesiyle birlikte %0,39'luk bir düşüş yaşadı.

Ayrıca, Cumhuriyet altını alış fiyatı 18.680 TL, satış fiyatı ise 19.033 TL olarak belirlendi. Gram altın ise alışta 2.918,73 TL, satışta 2.919,17 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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Brent petrol fiyatları da enerji piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Brent petrol fiyatları da enerji piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Brent petrol fiyatları %1,85 oranında sert bir düşüşle 77,58 dolara indi. Küresel talepteki belirsizlik ve arz yönlü gelişmeler petrol fiyatlarında baskı yaratıyor.

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