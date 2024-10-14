Haftanın İlk Gününden Ekonomiyi Takip Edenler Buraya: 14 Ekim Verileriyle Borsa, Dolar ve Altın!
Haftanın İlk Gününden Ekonomiyi Takip Edenler Buraya: 14 Ekim Verileriyle Borsa, Dolar ve Altın!
Borsa İstanbul'da ve döviz kurlarında bu hafta nasıl bir başlangıç yapıldığını merak ediyorsanız, tüm detayları sizin için derledik! İşte haftanın ilk gününden piyasalara dair önemli veriler:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya 8.722,57 puan ile başladı.
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Sektör endeksleri arasında madencilik %0,71 ile en çok kazandıran sektör oldu.
Bugün 34,2641 TL seviyesine ulaşan Dolar/TL kuru, %0,05'lik bir düşüş yaşadı.
Euro, dolara karşı zayıflamaya devam ediyor.
Altın yatırımcıları, ons fiyatlarının 2.645,78 dolar seviyesine inmesiyle birlikte %0,39'luk bir düşüş yaşadı.
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