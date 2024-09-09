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Haftanın İlk Gününde Yükselişe Geçen Hisseler: 9 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hissesi

etiket Haftanın İlk Gününde Yükselişe Geçen Hisseler: 9 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hissesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 18:34

Borsa yatırımcıları için bugün heyecan verici bir gün oldu. 9 Eylül'de bazı hisseler, güçlü bir ivme kazanarak borsada adeta yıldızlaştı. Yüzde 10'a varan artış oranlarıyla dikkat çeken bu hisseler, yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor. Peki, hangi hisseler bugün borsanın en çok kazandıranları arasında yer aldı? 

Bugünün en çok yükselen hisselerini ve borsadaki hareketliliği yakından inceleyelim!

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1. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

1. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

BURVA hissesi bugün %10,00 oranında yükselerek 125,40 TL'ye ulaştı. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

2. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

2. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

CEMZY hissesi %10,00'lik artışla 16,83 TL seviyesine çıktı. Gıda sektöründe yer alan şirket, zeytin üretimindeki başarısıyla öne çıkıyor.

3. Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART)

3. Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART)

SMART hissesi %10,00 artışla 31,02 TL'ye ulaştı. Teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirket, yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor.

4. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE)

4. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE)

BURCE hissesi %9,99 yükselişle 220,30 TL seviyesine ulaştı. Çelik döküm sektöründe güçlü bir performans sergileyen şirket, borsada hareketli bir gün geçirdi.

5. Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

5. Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

ASUZU hissesi %9,99 yükselerek 76,00 TL seviyesine çıktı. Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından olan Anadolu  İsuzu, yükselişiyle dikkat çekti.

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6. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

6. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

Hissesi %9,98 artarak 30,20 TL seviyesine yükseldi. Taban üretimi alanında faaliyet gösteren BAYRK, sanayi sektöründe öne çıkan hisselerden biri oldu.

7. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)

7. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)

KFEIN hissesi %9,96 artarak 105,40 TL'ye çıktı. Yazılım hizmetleri sektöründe büyümesini sürdüren şirket, dijital dünyada adından söz ettiriyor.

8. Makine Takım Endüstri A.Ş. (MAKTK)

8. Makine Takım Endüstri A.Ş. (MAKTK)

MAKTK hissesi %9,96 artışla 8,17 TL seviyesine ulaştı. Makine ve mühendislik alanında faaliyet gösteren şirket, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

9. Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERBOS)

9. Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERBOS)

%9,96 artışla 203,20 TL'ye yükseldi. Boru üretiminde lider firmalardan biri olan ERBOS, borsada güçlü bir performans sergiliyor.

10. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret

10. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret

PAPIL hissesi %9,96 artarak 99,35 TL'ye ulaştı. Savunma teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan şirket, yatırımcıların radarında.

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