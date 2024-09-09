Haftanın İlk Gününde Yükselişe Geçen Hisseler: 9 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hissesi

Borsa yatırımcıları için bugün heyecan verici bir gün oldu. 9 Eylül'de bazı hisseler, güçlü bir ivme kazanarak borsada adeta yıldızlaştı. Yüzde 10'a varan artış oranlarıyla dikkat çeken bu hisseler, yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor. Peki, hangi hisseler bugün borsanın en çok kazandıranları arasında yer aldı?

Bugünün en çok yükselen hisselerini ve borsadaki hareketliliği yakından inceleyelim!