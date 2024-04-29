Haftalık Finansal Astroloji Yorumu: 29 Nisan-5 Mayıs Para, Kariyer ve Finansal Durumunuzu Neler Bekliyor?

Ekonomi gündemi hareketli, yıldızlar daha da hareketli. Enflasyon, borsa, dolar, altın başımızı döndürmeye devam ederken, 29 Nisan-5 Mayıs haftasında, burçların finansal, iş, kariyer ve para durumu nasıl olacak? Öğrenmek için buyurun👇
29 Nisan-5 Mayıs haftası Koç ve Yükselen Koç (21 Mart - 19 Nisan) ♉ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Boğa ve Yükselen Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) ♉ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası İkizler ve Yükselen İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) ♊ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Yengeç ve Yükselen Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) ♋ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Aslan ve Yükselen Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos) ♌ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Başak ve Yükselen Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) ♍ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Terazi ve Yükselen Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) ♎ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Akrep ve Yükselen Akrep (23 Ekim - 21 Kasım) ♏ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Yay ve Yükselen Yay (22 Kasım - 21 Aralık) ♐ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak) ♑ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Kova ve Yükselen Kova (20 Ocak - 18 Şubat) ♒ para durumu
29 Nisan-5 Mayıs haftası Balık ve Yükselen Balık (19 Şubat - 20 Mart ♓ para durumu
Tabii ki, bu yorumlar sadece genel bir bakış sunmaktadır. Finansal kararlar verirken, her zaman bireysel koşullarınızı ve risk toleransınızı dikkate almak önemlidir. Haftaya görüşmek üzere! 👋
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