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Haftalık Burç Yorumları

etiket Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 07:01

Haftaya yeni ay fazının şifa sevgi dolu enerjileri ile başlıyoruz. Yeni Ay enerjisi ile zorlukların üstesinden gelebilecek gücü kendimizde bulacağız şefkat sevgi finansal konular ile ilgili gelişmeler haftaya damgasını vurabilir. Yeni ay enerjisi ile ruhumuza yönelmeli Temmuz 2023’ten bu yana ağırlığını yaşadığımız konular üzerine düşünüp çözümlemek için fırsatlar varsa değerlendirmek için harekete geçmeliyiz. Kendisi ile yüzleşen bilmediğini öğrenmeye çalışma gayreti içinde olanlar kazananları olacak bu yeni ayın.

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Koç burcu

Koç burcu

Medyayla ilgileniyorsanız, bir yayıncılık, halkla ilişkiler, televizyon veya yapımcılık projesi üzerinde çalışıyorsanız bu hafta kazanmaya hazır olun. Bazılarınız bu hafta ev veya gayrimenkul çevresinde, örneğin taşınma, yenileme, yeniden dekore etme gibi konularda istediğinizi elde edebileceksiniz. Bu zamana yakın bir akrabanız, özellikle de bir ebeveyniniz yardım isterse, duygusal bir an yaşayabilir veya yardım ve tavsiye sağlamak için devreye girmeye karar verebilirsiniz. Bu hafta maddi konularda da şans sizden yana. Özel yaşamınızda inatlaşmalardan uzak durun ve ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın. 

Boğa burcu

Bu hafta heyecan verici gelişmelere hazır olun. Dikkat etmeniz gereken ana tema, iş veya aşkta bir başkasıyla nasıl birleştiğiniz ve dengenin nerede olduğuyla ilgili olacak; diğer açılardan, birlikteliğiniz dengeliyse ve hem yeterince veriyor hem de alıyorsanız. Cinsellik, yakınlık, güven, kırılganlık, varlıklar ve yatırımlar şu anda ana temalar olacak sizler için hatta geçmişteki bir aşkla yeniden bağlantı kuruyor olabilirsiniz. Her ne kadar daha önce birisini arzuluyor olsanız da, benzer bir ruhla uzun vadeli sözler verme veya bunun yerine şimdi uzun vadeli potansiyeli olan birini bulma şansınız yüksek. Denenmişi denemeyin. Bu hafta son aylarda gerçekleştirmeyi umduğunuz şanslı bir atılım artık elinizin altında olabilir. O andan itibaren mayıs ayının sonuna kadar muhteşem bir şansınız olacak, bu yüzden önünüzde harika şeylerin olduğunu bilin ve akışta kalarak ilerleyin. 

İkizler burcu

Bu hafta gökyüzü, aşk veya iş alanındaki önemli ilişkilerinizde her türlü kafa karışıklığını beraberinde getirecek, İş hayatınızda uzun vadeli planlar yaptığınızı, hedeflerle yan yana mücadele ettiğinizi veya birlikte daha fazla zaman geçirdiğinizi görebilir. Bekarların ayrıca uzun vadeli potansiyeli olan veya ticari anlamda size fayda getirecek biriyle tanışma olasılığı da yüksektir; eğer doğru muhasebeciyi, yöneticiyi, acenteyi veya danışmanı arıyorsanız, bunlardan biriyle iş birliği yaparak sıkıntılarınızı aşabilirsiniz.  İş hayatınızda inatçı yaklaşımlardan uzak durun ve başkalarının etkisi altında kalmadan hareket edin.

Yengeç burcu

Yengeç burcu

Gökyüzü bu hafta iş hayatınızda ortaklıklar ile ilgili konularda her türlü kafa karışıklığına ve gecikmeye neden olacak. İş ya da aşkta, ayrıca müzakereler ve sözleşmeler konusunda da aynı fikirde buluşamayabilirsiniz. Bu sebepten eski eş sevgili ile yeniden bağlantı kurabilirsiniz. İş ve finansal konular ile ilgili inşa ettiğiniz bir hedefin tezahür ettiğini görebilirsiniz. Mücadelelerinizin maddi manevi karşılığını almaya başlıyorsunuz. 

Aslan burcu 

Bu hafta sorumluluklarınıza veya fiziksel sağlığınıza odaklanın. Evli ve çocuk sahibi aslanlar onlar ile iletişiminiz güçleniyor ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız hayatınızın bu alanına çok odaklanabilirsiniz. Gökyüzü hafta boyunca, evinize, gayrimenkulünüze veya ev yaşamınıza her türlü mutluluğu getirecek. Özel yaşamınızda içgörülere özellikle dikkat edin; çünkü içgörünüz doğruları görmenizi kabullenmenizi aşk hayatınızda mutlu olabilmeyi kolaylaştıracak atacağınız her adım aşka olsun. 

Başak burcu 

Bu hafta eş ya da sevgiliniz ile aniden ortaya çıkan zorluklarla karşılaşabilir veya ebeveynler çocukları ile zorluklar yaşayabilir, Sakin kalmazsanız sorunlar daha da büyüyerek içinden çıkılmaz bir hal alabilir. İş hayatınızda ise şans sizden yana hatta güçlü birisi ömür boyu sürecek bir umut ya da hayale ulaşmanıza yardımcı olmak için devreye girebilir. İş hayatınızda risk almak yerine var olan şartları geliştirmeye iyileştirmeye olsun odağınız. Kararlı olun ve etki altında kalmadan hareket edin.

Terazi burcu

Terazi burcu

Gökyüzü bu hafta aile üyeleriyle, kardeşlerle dostlarınız ile ve geçmişinizdeki yerlerle yeniden bağlantı kurmanıza ve tatlı anıları yeniden canlandırmanıza neden olabilir. Fakat hukuksal konularda devam eden davalarınız varsa dikkatli davranın atladığınız detaylar yaptırımlar ile karşı karşıya bırakabilir sizleri.  Uzun zamandır iş arıyorsanız yeni bir iş teklifi alabilirsiniz değerlendirin. Özel yaşamınız da ise eş ya da sevgiliniz ile geçmişiniz ile ilgili bağlantılardan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz bu hafta. 

Akrep burcu

Bu hafta iş hayatınızda kafa karışıklığına, yanlış iletişim ve gecikmelere neden olacak. Bir yandan bu aynı zamanda geçmişe dayalı bir ödeme ya da yarım kalan bir iş gündeminize gelebilir sakinlikle değerlendirirseniz kazanacaksınız.  Ailevi konularda ise bu hafta pek bir şeye karışmamaya çalışın ve kendi merkezinizde kalın. Özel yaşamınızda ise hoşgörü ve romantizm yükseliyor. Duygularınızı ifade edin ve başkalarının ilişkinizde huzursuzluklara neden olmasına izin vermeyin. 

Yay burcu

Gökyüzü bu hafta arzu ettiğiniz yaşamı yaratmanız için size bir kapı açacak.  Alışkanlıklarınızın esiri olmadan hareket etmeniz önem taşımakta. Hafta boyunca bir anlaşma, varlıklarda veya yatırımlarda değişiklik, miras haberleri veya ödemeleriniz, telif haklarınız, hisse senetleriniz, kredileriniz veya borçlarınız etrafındaki gelişmeler gibi para konusunda büyük bir değişimle karşılaşabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin değerini daha iyi anlayacak zorlukları aşmak için gösterdiği mücadeleye saygı duyup ilişkiniz ile ilgili kaygılarınızdan uzaklaşacaksınız

Oğlak burcu

Oğlak burcu

Bu hafta iş hayatınızda başarı için planları oluşturmak için adımlar atmaya başladığınızda, enerjinin sizi bir kez daha canlanacağını deneyimleyeceksiniz. Finansal konular da beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.  Hafta boyunca uzun vadeli sözler vermek, taşınmak, nişanlanmak ve hatta evlenmeye karar vermek gibi olağanüstü bir birlik zamanı olabilir. Ancak, bir duyuru yapmayı veya karar vermeyi düşünüyorsanız haftanın güçlü enerjilerini iyi değerlendirin. Sağlıkla ilgili konularda diş ve iltihaplara dikkat edin. 

Kova burcu

Bu hafta geçmişle ilgili kafanızın karışmasına veya çabalamanıza neden olacak olaylara gebe. Hedefleriniz ve arzularınız doğrultusunda elde ettiğiniz bazı önemli zaferler kazanmaya hazır olun. İş hayatınızda yeni bir işe başlamak için şans sizden yana. Bu aynı zamanda kondisyonunuzu ve diyetinizi değerlendirmek için de faydalı bir zamandır. Bu hafta eviniz, aileniz, ev yaşamınız veya gayrimenkulünüzle ilgili güzel haberlere hazır olun.  

Balık burcu

Bu hafta iş hayatınızda gökyüzü iş hayatınızda sizi daha fazla ilerleme için güçlendirecek Neye doğru ilerlemek istediğinizi bilin ve harekete geçin. Rekabetçi bir iş teklifi, terfi veya olumlu tanınma haberleri çok yakında karşınıza çıkabilir. Aş hayatınızda oldukça, şanslı bir gelişme yaşayabilirsiniz ve her zamankinden daha derinden aşık olduğunuzu fark edebilirsiniz ya da bekarsanız mükemmel bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Hukuksal konularda mücadele ettiğiniz alanlarda güzel haberler ve kazanımlara hazır olun.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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