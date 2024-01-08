Haftalık Burç Yorumları

Medyayla ilgileniyorsanız, bir yayıncılık, halkla ilişkiler, televizyon veya yapımcılık projesi üzerinde çalışıyorsanız bu hafta kazanmaya hazır olun. Bazılarınız bu hafta ev veya gayrimenkul çevresinde, örneğin taşınma, yenileme, yeniden dekore etme gibi konularda istediğinizi elde edebileceksiniz. Bu zamana yakın bir akrabanız, özellikle de bir ebeveyniniz yardım isterse, duygusal bir an yaşayabilir veya yardım ve tavsiye sağlamak için devreye girmeye karar verebilirsiniz. Bu hafta maddi konularda da şans sizden yana. Özel yaşamınızda inatlaşmalardan uzak durun ve ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın.

Boğa burcu

Bu hafta heyecan verici gelişmelere hazır olun. Dikkat etmeniz gereken ana tema, iş veya aşkta bir başkasıyla nasıl birleştiğiniz ve dengenin nerede olduğuyla ilgili olacak; diğer açılardan, birlikteliğiniz dengeliyse ve hem yeterince veriyor hem de alıyorsanız. Cinsellik, yakınlık, güven, kırılganlık, varlıklar ve yatırımlar şu anda ana temalar olacak sizler için hatta geçmişteki bir aşkla yeniden bağlantı kuruyor olabilirsiniz. Her ne kadar daha önce birisini arzuluyor olsanız da, benzer bir ruhla uzun vadeli sözler verme veya bunun yerine şimdi uzun vadeli potansiyeli olan birini bulma şansınız yüksek. Denenmişi denemeyin. Bu hafta son aylarda gerçekleştirmeyi umduğunuz şanslı bir atılım artık elinizin altında olabilir. O andan itibaren mayıs ayının sonuna kadar muhteşem bir şansınız olacak, bu yüzden önünüzde harika şeylerin olduğunu bilin ve akışta kalarak ilerleyin.

İkizler burcu

Bu hafta gökyüzü, aşk veya iş alanındaki önemli ilişkilerinizde her türlü kafa karışıklığını beraberinde getirecek, İş hayatınızda uzun vadeli planlar yaptığınızı, hedeflerle yan yana mücadele ettiğinizi veya birlikte daha fazla zaman geçirdiğinizi görebilir. Bekarların ayrıca uzun vadeli potansiyeli olan veya ticari anlamda size fayda getirecek biriyle tanışma olasılığı da yüksektir; eğer doğru muhasebeciyi, yöneticiyi, acenteyi veya danışmanı arıyorsanız, bunlardan biriyle iş birliği yaparak sıkıntılarınızı aşabilirsiniz. İş hayatınızda inatçı yaklaşımlardan uzak durun ve başkalarının etkisi altında kalmadan hareket edin.