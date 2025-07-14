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Haftalık Astrolojik Rehber: 14 – 20 Temmuz 2025

etiket Haftalık Astrolojik Rehber: 14 – 20 Temmuz 2025

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 17:31

Gökyüzünden Mesajın Var!

Bu hafta gökyüzü, içsel aynalarda kendinle yüzleşmeye davet ediyor. Ruhunun derinliklerinden yükselen farkındalıklar, hem zihin hem de kalp alanını dönüştürme potansiyeline sahip. “Kendine dürüst oldukça, evren de sana dürüst olur.”

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🪐 Merkür Retrosu Başlıyor – Zihinsel Yolculuk

🪐 Merkür Retrosu Başlıyor – Zihinsel Yolculuk

Aslan burcundaki Merkür retrosu, iç sesini daha derinden duyabilmen için zamanı yavaşlatıyor.

  • 🔁 Geçmişten gelen sözler, tamamlanmamış niyetler, eski hatıralar yeniden gündeme gelebilir.

  • 💬 Kelimeler sihirli ama keskin olabilir. Ne söylediğine dikkat et, neyi sustuğuna daha da dikkat et.

🌙 Ay’ın Koç & Boğa Geçişi – Cesaret + Sükûnet Dengesi

Haftanın ortasında Ay Koç’ta seni harekete çağırırken, sonrasında Boğa’ya geçerek sabırlı olmanı öğütlüyor.

  • 🔥 “Cesaretinle ilerle ama sabrını elden bırakma.”

  • Bugün hız, yarın yavaşlık... Bu zıtlıklar içinde dengeyi bulmak, gerçek gücünü açığa çıkarabilir.

🌑 Perşembe – Cuma: Plüton Etkisiyle Derinleşme

Plüton’un kare açıları, bastırılmış duyguların kapısını aralıyor.

  • 🎭 İçindeki karanlıkla yüzleşmekten korkma – orada büyük bir şifa saklı.

Affet. Bırak. Hafifle. Yeniden başla.

💫 Pazar: İlham + Disiplin = Mucize

Neptün ilham verir, Satürn o ilhamı şekle sokmak ister.

  • 📝 Yaz, çiz, tasarla, yapılandır. Hayalini ciddiye al.

Bu göksel hizalanma, “ilhamın gerçekliğe dönüşmesi” için nadir bir fırsattır.

🔮 Haftanın Kozmik Tavsiyeleri

🔮 Haftanın Kozmik Tavsiyeleri

  • 💬 İletişiminde net ve açık ol. Söylenmeyenler de yanlış anlaşılabilir.

  • 🔥 Cesaretini doğru hedeflere yönlendir. İç gücün seni yakmasın, yüceltsin.

  • 🌊 Duygularını bastırma, onlara kulak ver. En değerli yanıtlar derinlerde gizli.

  • ✨ Hayaline bir omurga kazandır. İlham + disiplin seni hedefe taşır.

🌟 Son Söz – Kalpten Gelen Bir Mesaj

“Evren, kendine dürüst olanı destekler. Bu hafta, dürüstlüğün kılavuzun, dönüşümün ilhamın, kelimelerin sihrin olsun.” 🌿

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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