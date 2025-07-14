Haftalık Astrolojik Rehber: 14 – 20 Temmuz 2025
Gökyüzünden Mesajın Var!
Bu hafta gökyüzü, içsel aynalarda kendinle yüzleşmeye davet ediyor. Ruhunun derinliklerinden yükselen farkındalıklar, hem zihin hem de kalp alanını dönüştürme potansiyeline sahip. “Kendine dürüst oldukça, evren de sana dürüst olur.”
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