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Hafızadan Silmek İstediğimiz Anıları Olur Olmaz Zamanda Ortaya Çıkaran Snapchat 29 Şubat'ı da Boş Geçmedi

Hafızadan Silmek İstediğimiz Anıları Olur Olmaz Zamanda Ortaya Çıkaran Snapchat 29 Şubat'ı da Boş Geçmedi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 20:52

Geçmişte yaşananları sürekli 'bunu hatırladın mı' diyerek önümüze getiren Snapchat, 29 Şubat'ta da kendini hatırlatmayı başardı.

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2011 yılında kurulan Snapchat, özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan bir sosyal medya uygulaması.

2011 yılında kurulan Snapchat, özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan bir sosyal medya uygulaması.

Milyonlarca kullanıcının hala aktif olarak yer aldığı platform, fotoğraf ve kısa videoların paylaşılabildiği Snap özelliği, hikayeler, filtreler, efektler ve anlık mesajlaşma gibi özellikler içermekte.

Milyonlarca kullanıcının hala aktif olarak yer aldığı platform, fotoğraf ve kısa videoların paylaşılabildiği Snap özelliği, hikayeler, filtreler, efektler ve anlık mesajlaşma gibi özellikler içermekte.

Fakat bir bildirim var ki bazı kullanıcıların adeta kanayan yarası. "Bunu hatırladın mı" bildirimi, her 4 yıla bir denk gelen 29 Şubat'ta da kendini hatırlattı.

Fakat bir bildirim var ki bazı kullanıcıların adeta kanayan yarası. "Bunu hatırladın mı" bildirimi, her 4 yıla bir denk gelen 29 Şubat'ta da kendini hatırlattı.

Tabii bu günü atladığı da oldu 👇

Tabii bu günü atladığı da oldu 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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