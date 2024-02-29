Hafızadan Silmek İstediğimiz Anıları Olur Olmaz Zamanda Ortaya Çıkaran Snapchat 29 Şubat'ı da Boş Geçmedi
Hafızadan Silmek İstediğimiz Anıları Olur Olmaz Zamanda Ortaya Çıkaran Snapchat 29 Şubat'ı da Boş Geçmedi
Geçmişte yaşananları sürekli 'bunu hatırladın mı' diyerek önümüze getiren Snapchat, 29 Şubat'ta da kendini hatırlatmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2011 yılında kurulan Snapchat, özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan bir sosyal medya uygulaması.
Milyonlarca kullanıcının hala aktif olarak yer aldığı platform, fotoğraf ve kısa videoların paylaşılabildiği Snap özelliği, hikayeler, filtreler, efektler ve anlık mesajlaşma gibi özellikler içermekte.
Fakat bir bildirim var ki bazı kullanıcıların adeta kanayan yarası. "Bunu hatırladın mı" bildirimi, her 4 yıla bir denk gelen 29 Şubat'ta da kendini hatırlattı.
Tabii bu günü atladığı da oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda