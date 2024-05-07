Hadi Özışık’tan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’a Tepki: “Senin Peşini Bırakmayacağım”

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Hadi Özışık, YouTube üzerinden yaptığı programda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan hakkında sert açıklamalarda bulundu. Özcan için “utanmıyor musun?” diyen Özışık, AK Parti Ankara İl Başkanını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şikayet etti.