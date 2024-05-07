Hadi Özışık’tan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’a Tepki: “Senin Peşini Bırakmayacağım”
Hadi Özışık’tan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’a Tepki: “Senin Peşini Bırakmayacağım”
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Hadi Özışık, YouTube üzerinden yaptığı programda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan hakkında sert açıklamalarda bulundu. Özcan için “utanmıyor musun?” diyen Özışık, AK Parti Ankara İl Başkanını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şikayet etti.
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de sular durulmuyor.
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Hadi Özışık, Ankara’daki seçim sonuçları sebebiyle AK Parti İl Başkanı Han Hakan Özcan’ı eleştirdi.
Hadi Özışık, Özcan’ın çakarlı ara kullanmasını da eleştiridi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu.
Hadi Özışık’ın açıklamaları 👇
Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş, oyların yüzde 60,44’ünü alarak AK Parti’nin adayı Turgut Altınok’a yaklaşık 30 puan fark atmıştı.
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