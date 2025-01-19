Haddini Bil Robert Y. Yıldırım

Üslubunu dinlemesek, Robert Y. Yıldırım’ı, yanlış bilgi edinmiş diye hoş görebilirdik. Ancak kullandığı kelimeler bir başkanının ağzına yakışacak cinsten değil. Beşiktaş’a hoca olmayı salak olarak nitelendirmesi, Beşiktaş’ın geleceğinin belirsiz olduğunu söylemesi, onun insan kalitesini gösterir.

İnternette, şahsı ile ilgili bilgilerde, çok iyi bir eğitim geçmişi olduğu ve başarılı bir iş insanı olduğu görülmekte. Peki, iyi eğitimli bir kulüp başkanın, gerçekliğini araştırmadığı konularda fikir beyan edip, Türkiye’nin en güzide, en eski kulübünü suçlamasının sebebi nedir acaba? Kendisinin de çeşitli mecralarda belirttiği üzere, fanatik bir Galatasaray taraftarı olması mıdır?

Kendisine uyarı ve tavsiyem; derhal Beşiktaş Kulübünden özür dilemesidir. Beşiktaş camiası ile uğraşmaya ne onun arkasındaki güçler, ne parası ne de Galatasaray kulübü yetmez. Beşiktaş’la uğraşanların şimdi ne durumda olduğunu merak ediyorsa internette küçük bir araştırma yapması yeterli olacaktır. Mehmet Büyükekşi’nin düştüğü durumdan ders çıkartmasını öneriyorum. Beşiktaş’ın ağırlığı, değil 1 Robert’i 1000 Robert’i bile yerle yeksan eder.