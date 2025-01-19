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Haddini Bil Robert Y. Yıldırım

etiket Haddini Bil Robert Y. Yıldırım

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
19.01.2025 - 19:22 Son Güncelleme: 19.01.2025 - 19:37

Samsunspor Başkanı Robert Y. Yıldırım, maç sonu açıklamalarında; “Hocamızın menajerine Beşiktaş'tan dolaylı olarak teklif gelmiş. Hoca kabul etmemiş. O da biliyor tabii, salak mı? Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. Niye macera arasın?” dedi.

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Maç sonunda ise Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, böyle bir teklif almadığını söyleyerek, başkanını yalancı duruma düşürdü.

Maç sonunda ise Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, böyle bir teklif almadığını söyleyerek, başkanını yalancı duruma düşürdü.

Üslubunu dinlemesek, Robert Y. Yıldırım’ı, yanlış bilgi edinmiş diye hoş görebilirdik. Ancak kullandığı kelimeler bir başkanının ağzına yakışacak cinsten değil. Beşiktaş’a hoca olmayı salak olarak nitelendirmesi, Beşiktaş’ın geleceğinin belirsiz olduğunu söylemesi, onun insan kalitesini gösterir.

İnternette, şahsı ile ilgili bilgilerde, çok iyi bir eğitim geçmişi olduğu ve başarılı bir iş insanı olduğu görülmekte. Peki, iyi eğitimli bir kulüp başkanın, gerçekliğini araştırmadığı konularda fikir beyan edip, Türkiye’nin en güzide, en eski kulübünü suçlamasının sebebi nedir acaba? Kendisinin de çeşitli mecralarda belirttiği üzere, fanatik bir Galatasaray taraftarı olması mıdır?

Kendisine uyarı ve tavsiyem; derhal Beşiktaş Kulübünden özür dilemesidir. Beşiktaş camiası ile uğraşmaya ne onun arkasındaki güçler, ne parası ne de Galatasaray kulübü yetmez. Beşiktaş’la uğraşanların şimdi ne durumda olduğunu merak ediyorsa internette küçük bir araştırma yapması yeterli olacaktır. Mehmet Büyükekşi’nin düştüğü durumdan ders çıkartmasını öneriyorum. Beşiktaş’ın ağırlığı, değil 1 Robert’i 1000 Robert’i bile yerle yeksan eder.

Maçla ilgili notlarım:

Maçla ilgili notlarım:

Beşiktaş uzun zaman sonra ilk defa çok koştu, çabaladı ama sonuca ulaşamadı. Topa sahip olma oranı %66, rakip 310 pas yaparken Beşiktaş 596 pas yapmış. Rakibin toplam 5 şutuna karşın 24 şut atmış. Rakibin 3 isabetli şutuna karşı 6 isabetli şutu var. Şut istatistiklerine girmeyen, direkten dönen 2 topu var. Bu istatistiklere baktığımızda, Beşiktaş’ın Samsunspor’dan daha çok kazanmayı hak ettiğini gösteriyor.

Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yenen takım da bu takım değil miydi? Ama olmayınca olmuyor. Kulüp de takım da bir kaostan yeni çıktı. Bunun bir toparlanma süreci olacaktır. Takımın başına gelen yeni teknik direktör ve ekibi, sorunları tespit edip, çözüm yollarını geliştirecek tecrübe ve kalitededir. Ancak, bu ekipten kısa zamanda başarı beklemek de haksızlık olur. Sonuçta ellerinde sihirli değnek yok.

Sürekli hoca değiştirmenin getirdiği zararları hep beraber gördük. Camia olarak, sabırla bu ekibin arkasında durmamız ve desteklememiz gerekmektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Hayri Cem
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