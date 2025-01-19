Haddini Bil Robert Y. Yıldırım
Haddini Bil Robert Y. Yıldırım
Samsunspor Başkanı Robert Y. Yıldırım, maç sonu açıklamalarında; “Hocamızın menajerine Beşiktaş'tan dolaylı olarak teklif gelmiş. Hoca kabul etmemiş. O da biliyor tabii, salak mı? Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. Niye macera arasın?” dedi.
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Maç sonunda ise Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, böyle bir teklif almadığını söyleyerek, başkanını yalancı duruma düşürdü.
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Maçla ilgili notlarım:
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