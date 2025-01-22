Güzel Futbol Güzel Sonuç

(Görsel:Evrensel)

Hele ki, grupta hiç yenilgisi olmayan Athletico Bilbao’yu 4-1 gibi net bir skorla yeneceklerini rüyamda görsem inanmazdım.

Takımdaki bu değişim bizlere, GvB’un takımı iyi çalıştırmadığını, onlarla yakından ilgilenmediğini göstermektedir. Takıma o kadar çok fazla tatil izni veriyordu ki bazı futbolcular, ‘futbolculuk kariyerim boyunca hiç bu kadar çok tatil yapmadım’ diyorlardı.

Serdar Topraktepe ise son derece saygı duyduğum bir hoca ancak çok tecrübesiz. Ayrıca kariyeri, futbolcularını etkileyecek düzeyde değil. Henüz UEFA A lisansı var. Bir an önce UEFA Pro lisansı alması gerekiyor. Bu profildeki bir hocanın yıldız oyunculara söz geçirmesi oldukça zordur.

Galibiyetin getirdiği rahatlama ile sizlere maç yorumundan ziyade futbolcu-hoca ilişkileri üzerine bazı alıntılar yapayım:

Barcelona’yı borç sarmalından çıkaran CEO’su Soriano, iyi teknik direktörü şöyle tanımlıyor: “Takımının başarısına odaklanan, en adanmış kişi olmak zorundadır. Kendisi kulübe ilk gelen ve eve son giden kişi olmak durumundadır.”

Arsen Wenger ise Teknik direktörü şöyle tanımlıyor: “Teknik adam seçkin bir sporcu gibi davranmalıdır. Bakımlı olmalı, içki veya sigara kullanmamalı ve renkli gece hayatı olmamalıdır. Aksi takdirde, sporcuların böyle davranmasını sağlamak zorlaşır.”

Futbolcuların, kulüp tercihleri yaparken dikkate aldıkları önemli koşullardan biri teknik direktördür. Futbolcular en yetenekli ve seçkin teknik direktörlerle çalışmak isterler. Dolayısıyla teknik direktörün özgeçmişi futbolcular için çok önemlidir. Teknik direktörün geçmiş başarıları onlar için önemli bir iş birliği koşuludur. Geçmişinde büyük başarılar elde etmişse daha çok saygı duyar, daha disiplinli davranır ve verilen her görevi tam bir ‘adanmışlık’ duygusu ile yerine getirmeye çalışırlar.

Teknik direktörün geçmişinde takımına kazandırdığı şampiyonluklar ve kupalar çok önemlidir. Ancelotti ve Guardiola gibi pek çok uluslararası başarı kazanmış teknik direktörlerin sporcuları da yerel liglerindeki şampiyonluklarla yetinmez, uluslararası başarılar hedeflerler.