Güzel Futbol Güzel Sonuç

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Barcelona’nın emektar futbolcularından biri, Rijkaard ile çalışmasını şöyle anlatıyor: “Sürekli bağırmasına karşın Van Gaal’e pek kulak asmazdım. Ancak Frank Rijkaard soyunma odasına girip konuştuğunda kendisini hep dinlerim, çünkü onun omuzunda üç yıldız taşıdığını bilirim. O, şampiyonlar ligi şampiyonluğunu üç kez elde etmiş ve ben bunu hiç yaşamadım… İşte bu nedenle onu dinlerim.”
Bu sözler futbolcunun teknik direktörüne bakış açısını çok güzel özetliyor. Bu alıntıları aktarmamın nedeni, önümüzdeki süreçte, takımın alacağı sonuçlar ne olursa olsun, mevcut teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer’i kayıtsız, şartsız desteklememiz gerektiğini vurgulamaktır. Kulüplerinde başarı kazanan ve idol haline gelen hocaların tamamı mevcut kulüplerinde en az 3 sene sabredilen hocalardır. Beşiktaş’ın başarılı olmasını istiyorsak bizler de sabredeceğiz.
Maç yorumu için söyleyeceklerim ise şunlar:
Bu sezonun en çok keyif aldığım oyununu seyrettim. Takım halinde koşuldu, takım halinde mücadele edildi. Takımı bu sezon ilk kez rakip kaleye dik olarak giderken gördük. Kötü oynadığı diyebileceğim kimse yok. Çok değerli bir üç puan alındı. Bir üst tura geçme olasılığı artık daha yüksek. M.Tel-Aviv maçını kazansaydık, şimdi bir üst tur garanti diyebilirdik. (Gel de GvB’a sinirlenme!)
Bu maç öncesinde en çok çekindiğim rakip futbolcu Nico Williams idi. UEFA Uluslar Ligi maçlarında İspanyol milli takımını izlerken, Lamine Yamal ile Nico Williams’a hayran olmuştum. Kanatlardan yaptıkları bindirmelerle rakip defansları çok zor duruma düşürüyorlardı.
Ancak bu gece karşısında, Viking savaşçısı Jonas Svensson vardı. Svensson Williams’a adım attırmadı. Williams çareyi kanat değiştirmekte buldu. Orada da karşısına Masuaku çıktı. Bence bu maçın gizli kahramanı Svensson’du.
Svensson, çok üstün teknik özelliklere sahip bir futbolcu değil ama inanılmaz derece üstün bir karakter. Takımın en kötü oynadığı maçlarda bile disiplinden kopmayan, profesyonelliğin gerekliği yapan nadir futbolcuydu. Bu yüzden de onu bu maçın gizli kahramanı seçtim.
Bu galibiyet Beşiktaş camiasına hayırlı olsun…
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