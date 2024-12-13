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Günün Fırsatı: New Balance WL565BVG Kadın Spor Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: New Balance WL565BVG Kadın Spor Ayakkabı İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 17:30

Rahatlık ve stil bir ayakkabıda buluşuyor! New Balance WL565BVG, günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olmanın ötesinde, adımlarınıza enerji katıyor. Detaylarına hayran kalmaya hazır mısınız?

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Bu içerik 13.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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New Balance WL565BVG, süet ve file üst yüzeyiyle hem şık bir görünüm sunar hem de nefes alabilirlik sağlar.

New Balance WL565BVG, süet ve file üst yüzeyiyle hem şık bir görünüm sunar hem de nefes alabilirlik sağlar.

EVA orta tabanı gün boyu konfor sağlarken, kauçuk dış tabanı dayanıklılığı ve sağlam zemin tutuşuyla öne çıkar.

EVA orta tabanı gün boyu konfor sağlarken, kauçuk dış tabanı dayanıklılığı ve sağlam zemin tutuşuyla öne çıkar.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Retro tasarımı modern detaylarla birleşirken, yumuşak iç astarı ve destekleyici yapısı her adımda rahatlık sunar.

Retro tasarımı modern detaylarla birleşirken, yumuşak iç astarı ve destekleyici yapısı her adımda rahatlık sunar.

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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