Günün Fırsatı: New Balance WL565BVG Kadın Spor Ayakkabı İndirimde!
Günün Fırsatı: New Balance WL565BVG Kadın Spor Ayakkabı İndirimde!
Rahatlık ve stil bir ayakkabıda buluşuyor! New Balance WL565BVG, günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olmanın ötesinde, adımlarınıza enerji katıyor. Detaylarına hayran kalmaya hazır mısınız?
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Bu içerik 13.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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New Balance WL565BVG, süet ve file üst yüzeyiyle hem şık bir görünüm sunar hem de nefes alabilirlik sağlar.
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EVA orta tabanı gün boyu konfor sağlarken, kauçuk dış tabanı dayanıklılığı ve sağlam zemin tutuşuyla öne çıkar.
Retro tasarımı modern detaylarla birleşirken, yumuşak iç astarı ve destekleyici yapısı her adımda rahatlık sunar.
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