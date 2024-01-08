Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Ocak Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Ocak Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 18:01

Merkür Neptün Karesi'ne dikkat! Kuruntulara, yanlış sezgilere ve kararsızlığa kapılabilirsiniz. Bugün Zodyakın on iki burcu için de karmaşık bir gün olabilir. Peki, 9 Ocak Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Bugünün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için haftanın ilk gününe dair aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 9 Ocak Salı günün nasıl geçecek?

İşte, haftanın ilk gününde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç, bugün geçmişin tozlu raflarından çıkıp gelen bir hatıra ile hayatının seyri değişebilir. Merkür ile Neptün arasındaki açılanma gizli kalmış ne varsa ortaya çıkarabilir. Sırların bir bir ortaya çıktığı, saklanan gerçeklerin görünür olduğu bir gün yaşanabilir. Bu yüzden gizli kalmasını istediğin konular hakkında temkinli olmalısın. Geçmiş ile gelecek çizgisini net bir şekilde ayırt etmeli, bölgelerin ayağına dolaşmasına izin vermemelisin. İkili ilişkilerinde soruna neden olabilecek bazı gerçekleri çekinmeden söylemek isteyebilirsin. Söyleyeceklerini önceden düşünmek yararına olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa, bugün gerçekler göründüğü gibi olmayabilir! Merkür ile Neptün arasındaki açılanmanın tüm burçlara etki ettiği bugün senin sınavın gerçeklik algısı olabilir. Unutma ki bazen her söylenen veya her gördüğün doğru olmayabilir. Gerçeklerin tüm çıplaklığı ile resmedilmediği olaylara ani tepkiler vermemeye çalışmalısın. Daha sonra pişman olabileceğin tepkiler vermemek için meseleyi enine boyuna irdelemek isteyebilirsin. Özellikle iş yaşamında alınganlık yapmamaya ve söylenen sözlerin doğruluğuna odaklanarak adım atmalısın. İş ortamında bazı kirli politikalar ve dedikodular dönüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler, bugün motivasyon ve konsantrasyon eksikliği yaşayabilirsin. Özellikle zihnen yoğunlaşman gereken işlerden kaçınmak isteyebilirsin. Zihinde onlar iş, sorun ve konuşma dolaşıyor olabilir. Çözemediğin sorunların, yaşadığın tatlı heyecanların ve hatta mutlu anlarının yankısı zihinde! İşte tam da buna Merkür Neptün açılanması etki ediyor. Neptün, bulunduğu bu konumda İkizler burçlarının uzaklara dalmasına neden oluyor... Bugünü fırsata çevirebilirsin! Zamanını uzun süredir yapmak istediğin buluşmalara, arkadaşlara ve basit işlere ayırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;

Sevgili Yengeç, bugün uyku sorunları yaşayabilirsin. Aklından çıkmayan olayları, geçmişi, geleceği düşünüp bazı anlara tekrar tekrar takılı kalabilirsin. Peki, zihninde çözemediğin sorun nedir? Biraz buna odaklanarak Merkür'ün Neptün ile açılanmasını fırsata çevirebilirsin. Geçmişe ya da geleceğe bakmadan ana odaklanarak yaşamanın fırsatını, kendi içindeki soruları yanıtlayarak yakalayabilirsin. Kendine itiraf etmen gereken ne varsa bugün dürüst ol. Bu itirafların ardından kendini daha özgür ve huzurlu hissedebilirsin. Duygularını bastırmak zorunda hissettiğin şeyler belki de zihindeki karmaşanın bir yansımasıdır. Hadi düşüncelerini, geçmişi, geleceği ve hatta kendini özgür bırak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün açılanmasının hayatınızı olumsuz etkilemesine izin verme! Kafanda bir takım düşünceler kuruyor olabilirsin. Yoğun bir şekilde gündeminde olan ve uzun zamandır üzerine düşündüğün konularda olumsuz hislere kapılabilirsin. Aklından çıkmayan güzel şeyler bile seni sinirlendirmeye başlayabilir. Lakin biraz sakin olmalısın! Düşünmekle içinden çıkamadığın şeyleri akışına bırakmaya ne dersin? Herkesin ne konuştuğunun, düşündüğünün ya da yaptığının ne önemi var? Kimseyi yönetmeyin ve kendinize odaklanın. Kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak, bugün mantığı ve zihinsel düşünceyi bulanıklaştıran Merkür Neptün açılanmasına dikkat! Mantık çerçevesinde yaşayan Başak burçları için zor bir gün olabilir! Hemen her konuda önce mantıklı düşünerek hareket etmeyi seviyorsunuz. Duygusal konularda bile mantığınız bir adım öne çıkarken bugün kendini ne yapacağını bilemeyen bir halde bulabilirsin. Tam da bu noktada sezgilerine güvenmelisin. Güçlü sezgilerin, ruhani yanların ve bilişsel farkındalıkların var. Yürüdüğün yolun doğru olduğunu anlamak için düşünceye, söze veya teminata ihtiyacın yok. Üstelik gün içinde karşına çıkabilecek romantik teklife duygusal karar vermek de aşk hayatını renklendirebilir.

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün bir süredir emek verdiğin konularda boşa kürek çekiyor gibi hissedebilirsin. Çabalamaktan yorulduğun anlar yaşayabilirsin. İletişim kurman gereken konulardan kaçınabilirsin. Özellikle satış, pazarlama veya ticaret gibi işlerle meşgul olan Terazi burçları için yoğun bir gün olabilir. Gelelim aşk hayatın! Aşktan yana bir hayli şanslısın. Yüzünü güldüren kişi ile bir arada olma fırsatı bulacaksın. Bekarlık günleri geride kalıyor! Hayatına çeki düzen vermek istediğin konularda partnerinle birlikte karar verebilir, harekete geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep, bugün mantık hükmünü kaybettiğinde sezgilerin devreye girecek. Yolunu netleştirmek ve önünü görmek ise senin elinde! Bir süredir düşündüğün pek çok şeyi geride bırakıyorsun. Takıntıların ve bağlılıklarından uzaklaşarak hayatını yeniden inşa etmeye devam ediyorsun. Yeni yılla başlayan değişim sürecin devam ediyor. Merkür ile Neptün arasındaki açılanma bile geleceğinin hızlıca yükselen değerlerine engel olamıyor. Çünkü Neptün mantığını körelttiği anlarda sezgilerin devreye giriyor. Geçmişten gelen sese kulak ver! Artık geride kaldığını sandığın kişi sana yardım eli uzatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay, bir takım bugün iletişim sorunları yaşayabilirsin. Konuşmak istemediğin, sessiz kalmaktan yana olduğun anlarda yalnız kalamayabilirsin. Bu nedenle olası iletişim kazalarına dikkat etmeli, kendini net bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisin. Özellikle ticari anlaşmalara dikkat! İmzalar atılana, anlaşmalar sağlanana kadar temkinli olun. Alım satım veya finansal anlaşma süreçlerinde canınızı sıkacak pürüzler için önlem almak da işinize yarayabilir. Günün ikinci yarısında biraz kutlama ve eğlence ile yoğun gündemden ve iletişim aksaklıklarından kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;

Sevgili Oğlak, bugün dakik ve planlı olmakta zorlanabilirsin. Senin için pek mümkün olmasa da bugün zaman zaman kararsızlık yaşayabilirsin. Hayatını düzenli ve istikrarlı bir şekilde yaşamayı seven Oğlak burçları dikkat etmeli! Merkür'ün Neptün ile yaptığı açılanma planlarını bozabilir. Küçük aksaklıklar canını sıkmasın! Size naçizane bir tavsiye, bugün olayın bütününe odaklanmaya çalışın. Dakiklik gerektiren işler için kimseye söz vermeyin. Günün ikinci yarısı için planladığınız bir randevu, organizasyon ya da görüşmeye geç kalabilirsin. Zaman yönetimi konusunda dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova, bugün kendinden çok emin olduğun konularda beklenmedik şekilde yanılgıya uğrayabilirsin. İddalı ve kararlı durduğun konuların temellerine inmeli, işin özünden emin olmalısın. İşini sağlama aldıktan sonra karar vermeli, iddialarını ve projelerini ortaya koymalısın. Bugün yanılma payını göz ardı etmeyin. Yeni bir fikirle imza atacağınız işlerde her detayı ince eleyip sık dokumak, kendinizi finanasal konularda güvence altına almak anlamına gelir. Belki de belgeleri bir avukat ya da danışmana inceletmekte yarar olabilir. Temkinli olmak kimseye zarar vermez. Merkür'ün etkileriyle tutkularınıza kapılıp gerçeklerden uzaklaşmadığınız bir gün olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık, bugün bilinçli akıl ile sezgilerin birbiriyle çatışabilir. Merkür ve Neptün'ün etkilerini aşk hayatında hisseden tek burç Balık olacak! Sevgili, eş veya partnerinizle aranızda küçük tartışmalar yaşanabilir. İletişim kazaları moralinizi bozabilir. Lakin bir yandan da sevginin gücünü de hissetmek istediğiniz bir gün olabilir. Bu nedenle aklınız ve kalbiniz arasındaki meseleleri bir kenara bırakmak isteyebilirsiniz. Akışına bırakarak ilişkinizdeki sevgi, saygı ve anlayış sayesinde kelimenin tam anlamıyla küllerinizden doğabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın